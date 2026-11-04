Influencers británicos atacados en París tras denuncia de acoso

Montgomery Toms y Will Coleshill sufrieron agresiones en la Torre Eiffel el 1 de noviembre. El incidente viraliza el debate sobre seguridad e inmigración en Francia.

Montgomery Toms y Will Coleshill, creadores de contenido británicos, denunciaron haber sido víctimas de una agresión física por parte de un grupo de hombres en las inmediaciones de la Torre Eiffel, en París, Francia. El incidente ocurrió el domingo 1 de noviembre, quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde generó reacciones y una discusión sobre lo sucedido.

Motivos del enfrentamiento inicial

Los involucrados se encontraban en una zona turística de la capital francesa realizando grabaciones relacionadas con la seguridad y la inmigración. Según las versiones que compartieron en sus redes sociales, el enfrentamiento comenzó cuando una mujer que los acompañaba habría sido acosada por un grupo de hombres. Ambos aseguraron que intervinieron para defenderla y que, en ese momento, fueron atacados.

Also read El panorama del ébola en el mundo: Colombia fuera de riesgo

Detalles de la violencia sufrida

Toms afirmó en una publicación de X que llegaron a enfrentarse a cerca de una docena de personas y que la diferencia numérica los obligó a retirarse para evitar que la situación escalara. También denunció que algunos integrantes del grupo intentaron quitarles sus equipos de grabación y que varios micrófonos terminaron en el río Sena. Por su parte, Coleshill aseguró que recibió varios golpes en la cabeza con objetos metálicos cuando intervino para proteger a la mujer.

Advertisement

Posiciones políticas tras el ataque

Después del episodio, Montgomery Toms publicó varios mensajes en X en los que describió la agresión y agradeció a quienes le enviaron mensajes de apoyo. Sin embargo, también aprovechó lo sucedido para insistir en sus posiciones contra la inmigración y defender la llamada remigración, un concepto asociado a propuestas de retorno o expulsión masiva de inmigrantes. Will Coleshill también se pronunció y aseguró que publicaría más imágenes del enfrentamiento a través de sus plataformas.

Falta de confirmación oficial actual

En sus mensajes también utilizó expresiones despectivas contra los presuntos agresores y sostuvo que el episodio reforzaba su postura sobre las políticas migratorias europeas. Hasta el momento, las versiones difundidas por los involucrados no han sido acompañadas de una confirmación oficial sobre la identidad de los presuntos atacantes. Otro integrante del equipo, identificado como Luke William Schmidt, fue amenazado mientras grababa lo ocurrido.