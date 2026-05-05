Influencers pagados para promover una agenda antiChina en redes sociales

Una investigación revela que una agencia está pagando a influencers en TikTok e Instagram para difundir mensajes sobre la importancia de la IA estadounidense y los peligros de la tecnología china, con vínculos a figuras clave de Silicon Valley.

La aparente autenticidad de contenido orgánico en redes sociales , con influencers posando frente a la bandera estadounidense, música inspiradora y mensajes sobre la importancia de invertir en tecnología e inteligencia artificial de producción nacional, esconde una compleja operación de marketing.

Una investigación exhaustiva realizada por Wired ha revelado los entresijos de Build American AI, un grupo financiado con lo que se denomina “dinero negro” y conectado a prominentes figuras del ecosistema tecnológico de Silicon Valley. El esquema, orquestado por una agencia llamada SM4, implica el contacto con creadores de contenido en plataformas como TikTok e Instagram, ofreciéndoles compensaciones de hasta 5.000 dólares por video para difundir dos ideas clave.

La primera, promueve la narrativa de que la inteligencia artificial desarrollada en Estados Unidos es beneficiosa tanto para los trabajadores como para la economía en general. La segunda, y más agresiva, presenta el avance tecnológico de China como una amenaza directa para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, la integridad de sus datos y la estabilidad de sus empleos. Los guiones proporcionados a los influencers son meticulosamente diseñados para integrar mensajes políticos sutiles en situaciones cotidianas.

Se les instruye para que mencionen a China y Estados Unidos mientras realizan actividades comunes como desayunar, preparar a sus hijos para la escuela o practicar deporte, buscando así normalizar y amplificar un mensaje con claras implicaciones políticas. Un empleado de SM4, bajo condición de anonimato, confirmó a Wired que el objetivo principal es asegurar que se haga referencia a China y a Estados Unidos, enfatizando la importancia percibida de superar a la competencia china.

Build American AI está estrechamente vinculado a Leading the Future, un “super PAC” (Comité de Acción Política) que ha recaudado la considerable suma de 140 millones de dólares. Entre sus contribuyentes se encuentran figuras de alto perfil como Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI; Joe Lonsdale, cofundador de Palantir; la firma de inversión Andreessen Horowitz; y la empresa de inteligencia artificial Perplexity.

Si bien OpenAI y Palantir han negado haber financiado directamente a estos grupos, Perplexity y Andreessen Horowitz no han ofrecido respuesta a las solicitudes de comentarios. Lo que resulta evidente es que la campaña replica fielmente los argumentos que estas mismas empresas han defendido públicamente durante años: la caracterización de China como el principal competidor en la carrera de la inteligencia artificial, la oposición a la regulación tecnológica por considerarla perjudicial para la competitividad estadounidense, y la afirmación de que el liderazgo tecnológico es fundamental para mantener el liderazgo democrático.

Los influencers que participan en esta campaña cumplen con la obligación de etiquetar sus publicaciones como anuncios, pero omiten revelar para quién trabajan realmente ni los intereses subyacentes que impulsan la campaña. Según datos del Pew Research Center, un 38% de los adultos estadounidenses entre 18 y 29 años obtienen sus noticias regularmente a través de influencers, lo que subraya la influencia significativa de estas figuras en la formación de la opinión pública.

Jamie Cohen, profesor de estudios de medios en el Queens College de la Universidad de Nueva York, advierte sobre la falta de transparencia en estas prácticas.

“Los consumidores desconocen que la información que reciben está siendo pagada”, afirma Cohen. “Estas personas aceptan dinero no declarado de la industria, promueven sus mensajes y el público no tiene ni idea. Es extremadamente corrosivo para la democracia”. No todos los influencers contactados por Build American AI han aceptado participar en la campaña.

Josh Murphy, un ecologista con una audiencia de más de 130.000 seguidores, rechazó la propuesta al considerar que la combinación de elogios genéricos a la tecnología con una retórica antiChina era incompatible con sus principios.

“La IA puede usarse para mejorar la humanidad”, explica Murphy, “pero esta industria sin regulación, en la que solo hay gente persiguiendo la codicia a expensas de todo lo demás, no es lo que se supone que debe ser”. La investigación de Wired pone de manifiesto una preocupante tendencia en la difusión de información política en las redes sociales, donde la transparencia y la autenticidad se ven comprometidas por intereses económicos y políticos ocultos





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