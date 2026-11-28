Medellín Cómo Vamos revela datos de 20 años: caída de homicidios y pobreza, pero graves retos en educación, envejecimiento y vivienda para 2026.

La organización sin ánimo de lucro Medellín Cómo Vamos lanzó esta semana su Informe de Calidad de Vida de Medellín 2026, consolidando una década y media de análisis continuo. Este documento extiende una base de datos histórica que abarca 20 años, permitiendo evaluar con precisión los cambios estructurales en la capital antioqueña. El balance presentado destaca simultáneamente avances significativos en seguridad y reducción de la pobreza, junto con desafíos persistentes que exigen respuestas urgentes.

Entre los logros más destacados figura la drástica reducción de la violencia letal. La tasa de homicidios descendió de 94,3 por cada 100.000 habitantes en 2009 a 13,4 en 2025. Esta cifra representa menos de un tercio del registrado en Cali, que alcanzó 46,9, y menos de la mitad de la registrada en Barranquilla, con 33,5. Además, Medellín superó a Bogotá, cuya tasa fue de 14,9. Durante 2026, la Alcaldía reportó meses con los niveles de criminalidad más bajos en medio siglo, un progreso que ha pasado relativamente desapercibido ante la opinión pública.

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Métrica Pobreza y Desigualdad

La pobreza monetaria en el área metropolitana experimentó una caída significativa, pasando de 29,5% en 2012 a 14,4% en 2025. Este porcentaje se posiciona como el segundo más bajo del país. La desigualdad económica también mostró una mejora notable; el coeficiente de Gini disminuyó de 0,536 a 0,463 desde 2014, marcando la mayor reducción entre las ocho principales ciudades colombianas. En el ámbito de la salud pública, la mortalidad infantil se redujo 43% en dos décadas, mientras que los casos de desnutrición aguda cayeron 82% desde 2012.

Desafío Envejecimiento Demográfico

La estructura poblacional de Medellín enfrenta una transformación profunda marcada por el envejecimiento anticipado. La población alcanzó su punto máximo en 2025. Los nacimientos se redujeron casi a la mitad en los últimos veinte años, descendiendo de 33.515 a 17.278. El año pasado, el número de nacimientos superó a las defunciones únicamente por 560 individuos. La proyección indica que después de 2030, habrá más adultos mayores de 65 años que menores de 15, lo que requerirá una reconfiguración de los recursos públicos y las políticas urbanas existentes.

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Crítica Sistema Educativo

El sector educativo presenta uno de los indicadores más preocupantes para la ciudad. En las pruebas Saber 11, Medellín registra los puntajes más bajos entre las principales ciudades del país. El desempeño ha permanecido por debajo de Bogotá, Bucaramanga y Cali durante más de una década. En 2025, la ciudad fue la única que mostró un empeoramiento en sus resultados. Apenas 53,6% de los bachilleres alcanzó el nivel mínimo en matemáticas, situándose por debajo del promedio nacional del 56%. Esta deficiencia afecta tanto a colegios públicos como privados.

Vivienda y Seguridad Alimentaria

La crisis en el sector inmobiliario refleja una caída del 47% en el inicio de viviendas entre 2014 y 2024 comparado con el periodo anterior. Las viviendas de interés social (VIS) cayeron 60%, y las muy de interés social (VIP) descendieron 71%. La construcción migró hacia municipios como Bello, Sabaneta e Itagüí. Paralelamente, la inseguridad alimentaria se mantiene en un 20% de los hogares, muy por encima del nivel prepandemia. A pesar de que cerca de 150.000 hogares pagan extorsión semanalmente, solo se registraron 885 denuncias en 2025, evidenciando una gobernanza criminal afianzada.