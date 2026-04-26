Informe Contable Pone en Duda la Compra de Apartamento de Expresidente de Ecopetrol

Un informe técnico contable revela inconsistencias en la versión de Ricardo Roa sobre la adquisición de un apartamento en Bogotá, lo que ha intensificado las investigaciones disciplinaria y penal por presunto tráfico de influencias.

Un informe técnico contable exhaustivo de 23 páginas, al que tuvo acceso el periódico El Tiempo, genera serias dudas sobre la versión proporcionada por Ricardo Roa , el presidente de Ecopetrol actualmente en licencia, con respecto a la adquisición del apartamento número 901 ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá.

Este documento crucial se ha convertido en una pieza fundamental dentro de las pruebas que están siendo minuciosamente analizadas por la Procuraduría General de la Nación en el marco de una investigación disciplinaria, y simultáneamente por la Fiscalía General de la Nación en un proceso penal que investiga presunto tráfico de influencias y posibles irregularidades relacionadas con la compra del inmueble en cuestión. La investigación se centra en determinar si existieron acciones indebidas o aprovechamiento de la posición de Roa para obtener beneficios ilícitos en la transacción.

La complejidad del caso radica en la necesidad de rastrear el origen de los fondos utilizados para la compra y establecer la posible participación de terceros en la operación. La Procuraduría General de la Nación ha decidido extender por tres meses adicionales la etapa de investigación disciplinaria, con el objetivo de profundizar en el análisis de las circunstancias que rodearon la compra del apartamento.

Como parte de esta extensión, se han ordenado la práctica de 16 nuevas pruebas cruciales para esclarecer los detalles de la transacción. Estas pruebas incluyen la solicitud formal a la empresa Princeton International Holdings Limited, propietaria del inmueble, para que confirme la existencia del contrato de compraventa con Ricardo Roa, el valor acordado en el contrato y la confirmación de si el pago se realizó en su totalidad y de qué manera.

Adicionalmente, se ha solicitado una verificación exhaustiva para determinar si compañías vinculadas al exoficial Juan Guillermo Mancera, específicamente Innova Mercadeo y Logística, desempeñaron algún papel significativo en la operación. La investigación busca establecer si estas compañías actuaron como intermediarias o facilitadoras en la transacción, o si existió alguna conexión financiera entre ellas y la compra del apartamento. La Procuraduría busca desentrañar la red de relaciones y transacciones que podrían revelar posibles irregularidades.

El informe, meticulosamente elaborado por la firma especializada JC Contadores Judiciales, presenta un análisis forense detallado de los movimientos financieros, extractos bancarios y estados contables relevantes para la investigación. Este análisis incluye la trazabilidad de los recursos financieros desde enero de 2022 hasta febrero de 2026, con el fin de identificar el origen de los fondos utilizados para la compra del apartamento.

El estudio también examinó las cuentas bancarias de Ricardo Roa, su pareja Carlos Julián Caicedo Cano y la sociedad Roca Bi S.A. S., de la cual ambos son socios. Las conclusiones del informe son contundentes: no se han encontrado evidencias de pagos directos realizados por estas personas o por la empresa hacia la firma propietaria del inmueble, lo que contradice la versión presentada por la defensa de Ricardo Roa.

Si bien el informe reconoce la identificación de movimientos financieros asociados a la compra del apartamento, no se ha logrado establecer una conexión directa entre estos recursos y Ricardo Roa o sus empresas. El análisis se basó en información digital, estados financieros y extractos bancarios disponibles para los peritos durante el proceso de investigación.

Se detectaron seis consignaciones realizadas entre marzo de 2023 y febrero de 2024 por un total aproximado de 1.800 millones de pesos, una suma que coincide con el valor del inmueble. Sin embargo, el origen de estos recursos no ha sido claramente identificado. La investigación continúa en curso, con el objetivo de esclarecer todos los aspectos relacionados con la compra del apartamento y determinar si existieron irregularidades o actos de corrupción





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