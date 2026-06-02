Informe de la UE desmiente a Petro: Elecciones en Colombia fueron transparentes y sin irregularidades

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presentó su informe sobre los comicios en Colombia, confirming la transparencia del proceso y desmintiendo las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre manipulación del censo. La jornada se calificó como pacífica, ordenada y con amplia participación de testigos electorales.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ( MOE-UE ) emitió un informe contundente sobre los comicios en Colombia, desmintiendo las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta manipulación del censo electoral.

El jefe de la Misión, Esteban González Pons, y la delegada Leire Pajín destacaron que la jornada electoral fue pacífica, ordenada y transparente, con presencia de testigos de todas las candidaturas y sin irregularidades reportadas por los observadores. El reporte también señaló que la campaña se caracterizó por una fuerte polarización, participación indebida de funcionarios públicos y desinformación en redes sociales.

La MOE-UE, compuesta por 143 observadores de 24 países de la UE más Noruega, Suiza y Canadá, cubrió 591 mesas en todo el territorio nacional y permanecerá en el país para observar la segunda vuelta. La conclusión del organismo internacional deja sin fundamento las denuncias de Petro, quien insistió en que hubo manipulación a favor del candidato Abelardo de la Espriella.

La Misión espera que la segunda vuelta se realice de manera democrática y respetuosa, y presentará un informe final con recomendaciones dos meses después de finalizado el proceso





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