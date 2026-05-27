Informe de Riesgos Globales 2026: el mundo en una era de competencias

El Foro Económico Mundial advierte sobre tiempos turbulentos y destaca la confrontación geoeconómica como el riesgo más probable para 2026, mientras que los riesgos ambientales y la desigualdad social son los más graves en Colombia y el mundo.

El Informe de Riesgos Globales 2026 , elaborado por el Foro Económico Mundial, advierte que el mundo ha entrado en una "era de competencias". Los expertos consultados anticipan tiempos turbulentos o tormentosos durante la próxima década, abarcando desde conflictos armados entre Estados hasta guerras comerciales, fenómenos meteorológicos extremos y desinformación.

Este diagnóstico subraya la urgencia de revitalizar el multilateralismo, definido como la cooperación entre países para analizar intereses comunes, resolver conflictos y establecer normas internacionales orientadas a solucionar problemas complejos globales relacionados con la paz, la economía, el desarrollo sostenible y la seguridad. Sin embargo, el Acuerdo de París de 2015, destinado a controlar la crisis climática, ejemplifica el llamado "retroceso del multilateralismo", ya que a pesar de este y otros acuerdos, la crisis climática continúa agravándose.

La confrontación geoeconómica ha sido seleccionada como el riesgo más probable para desencadenar una crisis global significativa en 2026. Este concepto implica el uso estratégico de herramientas económicas -como sanciones, aranceles, restricciones tecnológicas y subsidios- como instrumentos de poder entre Estados. En este contexto, las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump a diversos países son un ejemplo claro.

En Colombia y en el mundo, los riesgos ambientales y climáticos son considerados los más graves, y la crisis climática mundial es señalada como el riesgo principal. Los fenómenos meteorológicos extremos causan daños en la infraestructura, afectando especialmente a comunidades vulnerables.

Además, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad pueden afectar la seguridad y exacerbar conflictos, creando un círculo vicioso donde los conflictos también agravan la degradación ambiental. Colombia sigue siendo el país con más personas defensoras del ambiente amenazadas, desaparecidas y asesinadas del mundo, lo que refleja la gravedad de la situación. La recesión económica ha experimentado uno de los mayores aumentos en comparación con el año anterior.

El país padece un grave déficit fiscal, ya que el gasto público ha aumentado significativamente en los últimos tres años mientras que los ingresos prácticamente no han variado. Esto, junto con otros factores, provoca el cierre de empresas, el aumento de la informalidad y el desempleo, un menor consumo, la caída de las inversiones y el incremento de la pobreza. Los expertos han seleccionado la desigualdad social como el riesgo global más interconectado, seguido de cerca por la recesión económica.

En Colombia, millones de personas viven en pobreza extrema y sufren sus consecuencias. El informe concluye que estos graves problemas pueden resolverse si existe la voluntad política para hacerlo. Las soluciones implican cambios estructurales en el insostenible modelo de desarrollo que siguen Colombia y la mayoría de los países, el cual ha generado crisis ambientales, sociales y económicas en todo el mundo.

Se espera que el próximo gobierno implemente acciones concretas para controlar estos y otros problemas catastróficos que amenazan al país y al planeta, según lo advertido por científicos e instituciones acreditadas. Este artículo obedece a la opinión del columnista y no refleja necesariamente la posición de Vanguardia





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