Informe DNI revela espionaje GPS y redes para sabotear elecciones en Colombia

Un informe de la DNI expone instalación de micrófonos en vehículos de expresidentes y redes de hackers para alterar las elecciones de 2026. La Contraloría investiga contratos por $20.783 millones y un helicóptero siniestrado.

Un informe elaborado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) expone operaciones de vigilancia clandestina y presuntas interferencias electorales durante el gobierno de Gustavo Petro. El documento revela la instalación de micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes, así como la existencia de una casa de inteligencia oculta en Bogotá.

Vigilancia clandestina en vehículos oficiales y embajadas

El texto detalla que el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026 asignó a la DNI la participación en la entrega de vehículos de protección presidential. Según el reporte, esta medida facilitó el montaje de sistemas de escucha y rastreo satelital en las unidades de los exmandatarios.

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Además, la agencia operó una sede no oficial a pocos metros de la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Este inmueble se desmanteló tras las elecciones y se eliminó su rastro de los archivos institucionales para ocultar su existencia.

Redes de hackers y el caso del ingeniero Carlos Oyola

Carlos Oyola, ingeniero de sistemas capturado este fin de semana, lideró una red de activistas digitales y hackers. El informe lo vincula con la planificación de ataques informáticos contra la Registraduría Nacional para alterar los resultados de la votación del 21 de junio de 2026.

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Oyola había evadido una orden de captura vigente desde el 7 de mayo de 2026, escapando de un allanamiento de la Fiscalía poco antes de la primera vuelta. También enfrentaba cargos por falsificar títulos en la UNAD para obtener contratos públicos.

Conexiones tecnológicas con Rusia y el SVR

Agentes de la DNI viajaron a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR. Durante este encuentro, recibieron computadores y celulares que podrían contener malware para espiar los sistemas del Estado colombiano.

Contrataciones cuestionadas y revisión de la Contraloría

La Contraloría General ordenó revisar cinco contratos por un valor total de $20.783 millones. Entre ellos destaca un helicóptero no tripulado adquirido por $9.000 millones, el cual sufrió un siniestro en marzo de 2026 a pesar de sus especificaciones técnicas avanzadas.