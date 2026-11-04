Informe FEM: IA transformará el mercado laboral hasta 2030 con millones de empleos nuevos

El Foro Económico Mundial advierte que el 39% de las habilidades laborales cambiarán para 2030. La IA creará 170 millones de puestos, mientras el pensamiento analítico se vuelve esencial para los trabajadores globales.

El Foro Económico Mundial ha publicado un informe detallado que proyecta transformaciones significativas en la estructura global del empleo durante el próximo lustro. La inteligencia artificial se consolida como el motor principal de este cambio, alterando radicalmente cómo las organizaciones operan y requieren perfiles profesionales específicos.

Cambio Radical en Competencias Requeridas

El análisis del Foro Económico Mundial confirma que el 39% de las competencias actuales podrían cambiar o volverse obsoletas entre 2025 y 2030. Este porcentaje refleja la urgencia de adaptación inmediata para evitar la desactualización profesional en un entorno altamente digitalizado.

Also read Colombia tendría una brecha de energía firme de más de 10.000 GWh en 2030, según XM

Las habilidades relacionadas con la inteligencia artificial, el análisis de grandes volúmenes de datos, las redes, la ciberseguridad y la alfabetización tecnológica liderarán la demanda. Estas competencias técnicas son esenciales para integrar nuevas herramientas digitales en diversos sectores de la economía mundial.

Sin embargo, la tecnología no lo abarca todo. El pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad y la capacidad de adaptación continúan siendo pilares fundamentales. El pensamiento analítico se mantiene como la competencia básica más solicitada, considerada esencial por siete de cada diez empresas encuestadas por el organismo internacional.

Advertisement

Proyección de Puestos de Trabajo Globales

Las estimaciones del Foro Económico Mundial indican que la fuerza laboral global experimentará una reconfigulación estructural equivalente al 22% de los empleos actuales en el periodo mencionado. Esta cifra subraya la magnitud de la transición que enfrentan las economías modernas.

Se prevé la creación de 170 millones de nuevos puestos de trabajo en el mundo, frente a la desaparición de 92 millones. Este balance resulta en un crecimiento neto de 78 millones de empleos, demostrando que la automatización no elimina necesariamente el trabajo, sino que lo reorienta.

Los roles administrativos, de secretaría, caja y entrada de datos sufrirán los mayores descensos absolutos. Puestos como asistentes administrativos, secretarios ejecutivos y cajeros bancarios están en mayor riesgo de obsolescencia debido a la automatización de procesos rutinarios.

Demanda en Sectores No Tecnológicos

El crecimiento del empleo no se limitará exclusivamente al sector tecnológico. Existe una proyección de mayor demanda en profesiones que requieren interacción humana y presencia física. Sectores como la agricultura, la construcción y la educación mantienen su vitalidad laboral.

Los conductores de reparto, vendedores, profesionales de enfermería y docentes experimentarán un aumento en la necesidad de su mano de obra. Esta diversificación muestra que la IA complementa, en muchos casos, más que sustituye tareas en oficios basados en servicios directos.

Brechas de Capacitación y Estrategias Empresariales

Si la fuerza laboral mundial constara de 100 personas, 59 necesitarían formación antes de finalizar esta década. De este grupo, 29 podrían fortalecer sus conocimientos para mantener sus puestos actuales, mientras que 19 tendrían la oportunidad de transitar a otras funciones dentro de sus organizaciones.

Advertisement

Lamentablemente, se estima que 11 trabajadores no recibirían la formación necesaria, lo que representa un riesgo significativo de exclusión laboral. El 63% de los empleadores identifica las brechas de habilidades como uno de los principales obstáculos para transformar sus negocios exitosamente.

En respuesta a este escenario, el 85% de las empresas planea priorizar la capacitación de su personal interno. Simultáneamente, el 70% espera contratar nuevas incorporaciones que ya cuenten con competencias actualizadas en tecnología y análisis de datos.

Impacto en la Contratación y Gestión de Personal

La mitad de los empleadores encuestados planea reorientar sus modelos de negocio como respuesta directa al avance de la inteligencia artificial. Dos tercios de estas organizaciones buscan contratar trabajadores con conocimientos específicos en esta tecnología emergente.

Paralelamente, el 40% de las compañías anticipa reducir su número de empleados en funciones que la IA pueda automatizar eficientemente. Esta estrategia de optimización refleja la búsqueda de eficiencia operativa mediante la integración tecnológica avanzada.

Aprender a utilizar estas herramientas, comprender sus limitaciones y combinarlas con habilidades humanas únicas se convierte en una ventaja competitiva crucial. La capacidad de adaptación continua será el diferenciador clave para el éxito profesional en la próxima década.