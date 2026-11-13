Informe Miranda: Colombia actuó como mediador parcial en crisis Venezuela 2024

El Miranda Center for Democracy afirma que el gobierno de Gustavo Petro facilitó la permanencia de Nicolás Maduro tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio de 2024, priorizando la paz total y intereses energéticos sobre la transparencia democrática.

El gobierno de Gustavo Petro no actuó como un mediador neutral durante la crisis política de Venezuela, según revela un informe del Miranda Center for Democracy. Este documento sostiene que las decisiones diplomáticas de Bogotá ayudaron a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder después del fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El análisis identifica tres intereses principales detrás de esta postura: la implementación de la paz total con grupos como el ELN, las expectativas energéticas de Colombia y la afinidad ideológica entre ambos mandatarios.

Cronología de las elecciones presidenciales Venezuela

El documento del Miranda Center for Democracy, dirigido por David Smolansky, analiza la relación bilateral desde el restablecimiento de vínculos en 2022 hasta eventos posteriores al 3 de enero de 2026. La conclusión central es que Colombia tomó decisiones clave que redujeron el costo internacional del fraude para el régimen venezolano. Este comportamiento se describe como un blanqueo diplomático, presentando como aceptable una actuación cuestionada.

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Un episodio central ocurre tras la medianoche del 29 de julio de 2024, cuando Elvis Amoroso anunció la victoria de Maduro sin publicar actas. La oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, divulgó copias que mostraban cerca del 67 % de votos para González. Durante la primera semana de protestas, las autoridades venezolanas reconocieron la detención de más de 2.000 personas, lo que agravó la tensión regional.

Comparativa con posiciones de Gabriel Boric

Mientras el presidente chileno Gabriel Boric cuestionó los resultados minutos después y exigió transparencia, Gustavo Petro tardó 55 horas en pronunciarse. Cuando finalmente habló, no exigió las actas electorales, sino que advirtió sobre el riesgo de una polarización profunda y violenta. Ese mismo día, Petro preguntó públicamente si se acercaba una guerra en Venezuela, desviando el foco de la exigencia legal.

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Dos días antes, el canciller Luis Gilberto Murillo había solicitado un conteo total de votos y una auditoría independiente. Sin embargo, la postura oficial posterior no mantuvo esta firmeza inicial. El informe critica que el gobierno colombiano no exigiera la publicación de los resultados mesa por mesa, a diferencia de otras voces en la región que sí insistieron en la transparencia inmediata.

El impacto del voto de Colombia en la OEA

El 31 de julio de 2024, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) votó una resolución para exigir la publicación de resultados. La iniciativa necesitaba 18 votos, pero obtuvo solo 17. Colombia y Brasil se abstinieron, mientras México no asistió, frustrando la aprobación del texto.

Según el Miranda Center for Democracy, el voto favorable de Colombia o Brasil habría sido suficiente para aprobar la resolución. El embajador colombiano Luis Ernesto Vargas cuestionó la imparcialidad del organismo y afirmó que no recibió instrucciones específicas de la Cancillería para votar en contra. Esta abstención fue clave para mantener la impunidad del proceso electoral.

Factores ideológicos y económicos

El informe identifica la afinidad ideológica como un primer factor explicativo. Gustavo Petro ha expresado simpatía por el chavismo desde 1994, cuando se reunió con Hugo Chávez. Posteriormente, definió a Chávez como un gran líder latinoamericano y atribuyó la crisis migracional a las sanciones internacionales. Esta conexión histórica influyó en su manejo diplomático.

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Los intereses energéticos y la paz total con el ELN, país garante en algunos procesos, completan el análisis. Los comunicados conjuntos con Brasil y México en agosto de 2024 cambiaron de tono, pasando de exigir datos desglosados a pedir cautela. Esta estrategia no dirigió la presión a las fuerzas de seguridad venezolanas responsables de las detenciones masivas.