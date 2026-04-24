Informe Preliminar del Accidente del C-130 Hércules en Putumayo: No se Detectaron Fallas Técnicas

La Fuerza Aeroespacial Colombiana presenta los primeros hallazgos de la investigación sobre el accidente del avión C-130 Hércules en Puerto Leguízamo, revelando que la aeronave no presentaba fallas técnicas antes del despegue. La investigación se centra ahora en posibles errores humanos y factores ambientales.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ha presentado los primeros resultados de la investigación sobre el trágico accidente del avión C-130 Hércules ocurrido en Puerto Leguízamo , Putumayo , que lamentablemente cobró la vida de 69 miembros de la fuerza pública.

El informe preliminar revela que la aeronave no presentaba fallas técnicas, problemas de mantenimiento ni restricciones operacionales previas al despegue, lo que centra la atención en otros factores que pudieron contribuir al siniestro. La investigación, liderada por el inspector coronel Luis Fernando Giraldo Escobar, director de Seguridad Operacional de la Inspección de la FAC, se encuentra en una fase inicial y se abstiene, por el momento, de señalar responsables o determinar las causas definitivas del accidente.

No obstante, se han logrado establecer elementos técnicos cruciales sobre los últimos instantes del vuelo, proporcionando una base sólida para el análisis posterior. Uno de los hallazgos más significativos es que el despegue se realizó dentro de los parámetros operacionales permitidos. El peso estimado de la aeronave al momento de la elevación era de aproximadamente 133.000 libras, una cifra inferior al límite máximo establecido para las condiciones específicas del aeródromo de Puerto Leguízamo.

Esta determinación se realizó a través de una meticulosa reconstrucción basada en entrevistas con personal clave, el análisis exhaustivo de los datos del grabador de voz de cabina y la revisión de los registros técnicos disponibles. La dificultad en la obtención de datos precisos se debió a que parte de la documentación física relacionada con el peso de la aeronave se perdió durante el impacto.

Además, la investigación preliminar indica que la tripulación siguió una configuración de despegue estándar, utilizando potencia máxima limitada por la temperatura de los motores y otros parámetros normales para la operación. Los datos extraídos del grabador de vuelo revelan que, aproximadamente cuatro segundos después de despegar, la aeronave colisionó con varios árboles situados en la trayectoria de salida de la pista 30 del aeropuerto.

Esta colisión ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de un error humano en el cálculo relacionado con el peso y la velocidad de la aeronave, una hipótesis que ha sido confirmada por fuentes cercanas al equipo de investigación de accidentes. El informe detalla la secuencia de impactos: el motor número tres golpeó el árbol número uno, seguido por los motores número uno y número dos que impactaron los árboles número dos y número tres.

La evidencia física encontrada en el lugar del accidente confirma que fragmentos de material vegetal fueron aspirados por los motores uno y dos, lo que provocó una alteración crítica en el rendimiento de la aeronave. Posteriormente, los registros del grabador de datos mostraron una pérdida progresiva de potencia en los motores afectados. El coronel Giraldo enfatizó que esta pérdida de potencia fue una consecuencia directa del impacto contra los árboles, descartando la existencia de fallas previas en los motores.

La FAC ha insistido en que la aeronave contaba con la certificación completa de aeronavegabilidad y estaba autorizada para operar sin restricciones. El coronel Giraldo afirmó categóricamente que la aeronave se encontraba en perfectas condiciones para volar y no presentaba ninguna anotación de mantenimiento que impusiera limitaciones a su operación. Los hallazgos preliminares no revelan ninguna anomalía técnica antes del impacto, lo que refuerza la idea de que el accidente no fue causado por un fallo mecánico.

Tras el contacto inicial con los árboles, la aeronave comenzó a perder capacidad aerodinámica, especialmente en el ala izquierda, lo que provocó un viraje de hasta 29 grados hacia ese lado y una rápida pérdida de altitud. El informe indica que el piloto intentó recuperar el control reduciendo la potencia en motores específicos, aunque aún no se ha podido determinar si se siguieron completamente los procedimientos de emergencia establecidos.

La aeronave permaneció en vuelo durante aproximadamente 36 segundos, desde el despegue hasta el momento en que impactó contra el terreno, a unos 2.080 metros del final de la pista. Un aspecto relevante de la investigación es la ausencia de reportes formales previos sobre riesgos relacionados con la presencia de árboles cercanos a la pista.

En respuesta a estos hallazgos, la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha recomendado restringir temporalmente las operaciones en la cabecera utilizada durante el accidente y ha solicitado la retirada de los obstáculos vegetales en ambas aproximaciones del aeropuerto de Puerto Leguízamo, con el objetivo de prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en la región





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