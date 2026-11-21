Bancolombia advierte que la capacidad de El Dorado y José María Córdova supera su límite operativo, afectando la experiencia de viaje durante las fiestas.

Colombia se enfrenta a una de las temporadas de mayor tráfico aéreo del año, marcada por los desplazamientos de Navidad y Año Nuevo. La presión sobre el sistema aeroportuario nacional es innegable, especialmente tras los fallos técnicos registrados a principios de noviembre que provocaron cancelaciones y retrasos significativos. Este incidente expongo la fragilidad de la infraestructura actual ante picos de demanda imprevistos.

Concentración de Tráfico en Nodos Principales

Un informe detallado del área de Investigaciones Económicas de Bancolombia revela que el crecimiento acelerado de la demanda de pasajeros ha superado ampliamente la ampliación de la infraestructura aeroportuaria existente. Aunque las aerolíneas han logrado mejorar su eficiencia operativa mediante un aumento en la ocupación de los aviones, los principales centros de conexión del país operan bajo una tensión crítica. El Dorado en Bogotá y José María Córdova en Rionegro concentran cerca del sesenta por ciento del total de pasajeros movilizados en toda la nación.

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Esta alta concentración genera cuellos de botella recurrentes en diversas áreas de las terminales, incluyendo salas de embarque, controles de seguridad, procesos migratorios y manejo de equipajes. La saturación en estos puntos críticos implica que cualquier contingencia local, ya sea climática o técnica, se transfiere rápidamente a otros aeropuertos mediante demoras en conexiones y mayores costos operativos para las empresas y los viajeros.

Saturación Crítica en el Aeropuerto José María Córdova

La situación es particularmente preocupante para el aeropuerto José María Córdova, que atiende a Medellín y al Valle de Aburrá. Durante el año 2025, esta terminal movilizó 14,2 millones de pasajeros, lo que representa casi un treinta por ciento por encima de su capacidad publicada oficial de 11 millones. Esta brecha entre la oferta y la demanda evidencia una sobrecarga estructural que afecta la calidad del servicio y la puntualidad de los vuelos.

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Los datos del Sistema de Información de Transporte Aéreo (SITE) confirman la tendencia alcista. En 2026, hasta el mes de septiembre, José María Córdova registró 1.551.707 pasajeros, de los cuales el 53,4% correspondió a visitantes no residentes. Este volumen implica un crecimiento del cuatro por ciento en comparación con 2025, cuando pasaron 1.491.849 pasajeros por la misma terminal. Estos indicadores sugieren que la presión sobre la infraestructura regional no muestra signos de desaceleración.

Limitaciones de Capacidad y Dependencia Internacional

Para intentar responder a esta presión extrema, se han implementado planes de choque contractuales que buscan ampliar la capacidad operativa hasta 17 millones de pasajeros. Sin embargo, el análisis de Bancolombia advierte que este margen adicional podría agotarse hacia el final de la década si se mantiene el ritmo actual de crecimiento. La dependencia es aún más crítica en el transporte internacional, donde ambos aeropuertos principales concentran el 84,6% del total: el 67,5% corresponde a Bogotá y el 17,1% a Rionegro.

La falta de aeropuertos regionales con condiciones suficientes para funcionar como alternativas efectivas agrava el problema. Las terminales intermedias no cuentan actualmente con la escala, la oferta de vuelos ni los servicios especializados de aduanas y logística de carga necesarios para absorber una parte significativa del tráfico cuando los nodos principales enfrentan restricciones severas.

Desafíos Estructurales y Contexto Laboral en el Sector

El informe señala que los tiempos de ejecución de los proyectos aeroportuarios no corresponden a la velocidad con la que aumenta el tráfico de pasajeros. Iniciativas estratégicas como El Dorado Max dependen de concesiones y proyectos privados que requieren extensos procesos de estructuración y evaluación, lo que retrasa la entrada en servicio de nueva capacidad. Bancolombia plantea la necesidad urgente de acelerar tanto las iniciativas privadas como los programas estatales.

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Paralelamente, el contexto económico del sector presenta desafíos adicionales. Los resultados de la Encuesta Mensual de Agencias de Viajes del Dane muestran que entre enero y septiembre de 2026 los ingresos nominales del sector disminuyeron un 0,7%. El personal ocupado bajó un 2,6%, mientras que los salarios nominales aumentaron un 10,4%, generando una fuerte presión sobre la estructura de costos de las empresas, según Anato.

La autoridad de aviación civil, Aerocivil, confirma que la demanda de transporte aéreo mantiene una tendencia de crecimiento sostenido. Para evitar una congestión profunda durante las próximas festividades y garantizar la fluidez del sistema, la ampliación de la infraestructura debe anticiparse a las necesidades del mercado. Esperar a que las terminales alcancen nuevamente sus límites críticos podría profundizar los problemas operativos y afectar la experiencia de millones de colombianos.