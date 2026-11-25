La CCI presenta 72 iniciativas de infraestructura en el XXIII Congreso Nacional en Cartagena. El sector busca cerrar la brecha de inversión y asegurar la ejecución de proyectos clave con nuevas reglas claras.

La infraestructura colombiana enfrenta un desafío crítico de financiación para avanzar con 72 nuevas iniciativas identificadas, mientras se completa el ciclo de las concesiones de cuarta generación (4G) y se consolida el programa de quinta generación (5G). Este escenario central se discute en el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en Cartagena de Indias entre el 25 y el 27 de noviembre.

El encuentro reúne a cerca de 4.000 asistentes, registrando la cifra más alta en la historia del evento. Tatyana Orozco, presidenta ejecutiva de la CCI, enfatizó que los beneficios de las obras solo se materializan al terminarlas, no al anunciarlas. La entidad llega al centro de convenciones con propuestas concretas para terminar lo que está en marcha, financiar lo siguiente y establecer reglas claras para la inversión privada y pública.

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Avances en Concesiones 4G y Estructuración 5G

El programa de concesiones 4G muestra un avance sólido del 93%, apoyado en 30 proyectos con una inversión acumulada de $67 billones. Esta cifra refleja el compromiso financiero y operativo que ha caracterizado a esta generación de obras en el país durante los últimos años.

Por su parte, el programa de concesiones 5G integra 13 iniciativas que presentan diversos estados de madurez. Seis proyectos se encuentran actualmente en ejecución, una iniciativa está en fase de preconstrucción y otras seis permanecen en etapa de estructuración. Las obras de ambos programas sostienen más de 35.000 empleos, demostrando el peso decisivo de la infraestructura en la actividad económica y el mercado laboral nacional.

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Brecha de Inversión y Mecanismos de Financiación

El sector enfrenta un rezago significativo en materia de inversión. Según cifras presentadas por el gremio, los recursos destinados a infraestructura de transporte pasaron de representar cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) hace una década a aproximadamente el 1% en la actualidad. Cerrar esta brecha sin generar mayores presiones sobre el presupuesto público se perfila como el principal reto técnico y financiero.

Para abordar este dilema, la CCI plantea aprovechar mecanismos alternativos como las iniciativas privadas, Obras por Impuestos, los fondos de capital y la financiación de la banca multilateral. La presidenta ejecutiva Tatyana Orozco detalló que el gremio concentrará sus propuestas en cuatro puntos clave, con especial énfasis en garantizar los pagos oportunos a contratistas e interventores.

Estabilidad Financiera y Lecciones de las Concesiones

Mantener al día las obligaciones financieras es fundamental para asegurar la estabilidad de las empresas que participan en la ejecución de las obras. Tatyana Orozco reconoció avances positivos, como los primeros desembolsos del Instituto Nacional de Vías (Invías), y anticipó que durante la semana del congreso se realizarían nuevos pagos para fortalecer la confianza del sector.

Otro eje de debate es la necesidad de aprender de la experiencia de las concesiones 4G para evitar dificultades en los nuevos programas. El principal acierto de ese modelo fue estructurar adecuadamente los proyectos desde el inicio, con estudios maduros, financiación identificada y control sobre los permisos y la disponibilidad de predios.

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Plan Nacional de Desarrollo y Prioridades Futuras

Las prioridades de infraestructura para los próximos años también están en el centro de la discusión. Tatyana Orozco confirmó que la CCI trabaja con el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. La intención es incorporar las necesidades del sector y establecer compromisos concretos.

La propuesta del gremio exige que cada compromiso tenga un responsable y una fecha definida para facilitar el seguimiento. Este enfoque busca evitar que las 72 iniciativas identificadas se queden en anuncios y permitan avanzar hacia su ejecución efectiva. El éxito de estas nuevas obras dependerá de aplicar las lecciones aprendidas en las etapas de estructuración y financiación para asegurar resultados tangibles para el país.