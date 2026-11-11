Ingeniero tecnológico impulsa a Medellín como hub global de innovación

Con más de 100 millones dólares de capital levantado, el ingeniero y cofundador de 10AMPRO ve a Medellín como el próximo centro mundial de innovación estratégica y sostenible.

Juan García, ingeniero y emprendedor de más de quince años de experiencia en el ecosistema tecnológico de San Francisco, ha reorientado su trayectoria hacia la transformación de Medellín en un hub de innovación estratégica y sostenible. Con más de 100 millones de dólares recaudados para startups, García aplica el pensamiento de primeras principios para identificar apuestas asimétricas en empresas como Tesla, Robinhood, Palantir y Solana.

El ingeniero y su trayectoria internacional

En 2013, en la década de auge de las criptomonedas, García descubrió bitcoin y adquirió sus primeros BTC, posicionándose temprano en el espacio digital. Desde entonces, ha liderado rondas de financiación que superan los 100 millones de dólares, ayudando a compañías tecnológicas a escalar internacionalmente.

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García es cofundador y anfitrión de la iniciativa 10AMPRO, un programa que busca fomentar la interacción entre emprendedores, inversores y académicos en la región. Su experiencia en San Francisco le brinda una visión global que ahora aplica en la agenda regional de Medellín.

La visión de Medellín como hub de innovación

García sostiene que Medellín posee el talento, la infraestructura y la creatividad necesarios para multiplicar su economía. Propone convertir la ciudad en un centro de referencia para la innovación estratégica, con un enfoque sostenible que integrará tecnologías emergentes y políticas públicas progresivas.

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La propuesta abarca la creación de ecosistemas de emprendimiento, la colaboración con universidades y el fortalecimiento de redes de inversión. García señala que la ciudad tiene una ventaja competitiva basada en su dinámica cultural y su capacidad de adaptación a nuevas tecnologías.

Impacto esperado y próximos pasos

La iniciativa de García apunta a atraer inversiones extranjeras y a generar empleos cualificados en sectores de alta tecnología. Se espera que la transformación económica fomente la creación de más de 10,000 empleos en los próximos cinco años y eleve el PIB regional en un 5 % anual.

Los próximos pasos incluyen la publicación de un plan de acción gubernamental, la firma de convenios con instituciones financieras internacionales y la organización de eventos de networking a gran escala entre 2025 y 2026.