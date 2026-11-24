Ingeomega construye 25,5 km de línea de transmisión en Antioquia para conectar la central hidroeléctrica Penderisco 1, utilizando drones y helicópteros.

La empresa de ingeniería Ingeomega está liderando un complejo proyecto de infraestructura eléctrica en el occidente de Antioquia, Colombia, con un avance superior al 37%. Esta iniciativa busca integrar una nueva capacidad de generación al Sistema Eléctrico Nacional mediante la construcción de una línea de transmisión de 44 kilovoltios (kV). La obra se ubica específicamente entre los municipios de Urrao y Caicedo, una región caracterizada por su topografía montañosa y su relevancia ambiental.

Conexión de la PCH Penderisco 1 y sus especificaciones técnicas

El núcleo de este proyecto es conectar la pequeña central hidroeléctrica (PCH) Penderisco 1, la cual cuenta con una capacidad de generación de 20 megavatios (MW). Esta instalación aprovecha las aguas del río Penderisco para producir energía limpia. Para lograr la interconexión, se está edificando una línea eléctrica de 25,5 kilómetros de longitud, la cual se sostendrá mediante la construcción de 72 torres. Este desarrollo está siendo ejecutado por Ingeomega como aliado técnico de Grupo Colviva S.A.S., quien es el cliente principal del proyecto.

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La magnitud de la tarea requiere una coordinación logística exhaustiva. Para cumplir con los cronogramas establecidos, la compañía ha reforzado sus recursos humanos, movilizando a cerca de 180 trabajadores especializados hacia la zona de intervención. Además, se han habilitado múltiples frentes de construcción simultáneos para acelerar los procesos. La adaptación de estas operaciones a las condiciones geográficas del territorio ha sido fundamental para mantener la continuidad de las actividades y evitar retrasos en la entrega de la infraestructura energética.

Tecnología de precisión: Drones, RTK y logística aérea

La ingeniería de precisión es un pilar fundamental en este proyecto, dada la dificultad para acceder a muchas de las ubicaciones propuestas. Ingeomega ha incorporado tecnología avanzada, como el sistema RTK (Real-Time Kinematic), un equipamiento de posicionamiento satelital que permite obtener coordenadas con un nivel de exactitud extremo. Esta herramienta se integra directamente con el uso de drones, facilitando la georreferenciación precisa del trazado de la línea y la ubicación exacta de las 72 torres requeridas.

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Los drones también cumplen una función crítica en la recopilación de información del terreno mediante sobrevuelos, lo cual apoya la planeación de maniobras especializadas. Una de las actividades más delicadas es el tendido de cable, una operación que exige una coordinación estricta entre los equipos de campo. En casos donde el transporte terrestre es imposible debido a la geografía, se recurre al uso de helicópteros para movilizar materiales y equipos hasta puntos de intervención remotos, asegurando que la obra no se detenga.

La innovación se extiende también a los equipos de trabajo manual. Se han implementado vibradores inalámbricos para la compactación de concreto, los cuales reemplazan a las plantas eléctricas tradicionales. Jhon Fredy Villegas, ingeniero residente y director del proyecto, explica que esta tecnología reduce el peso del equipo de 40 kilogramos a aproximadamente 10 kilogramos. Esta simplificación logística no solo facilita el desplazamiento del personal, sino que también contribuye a reducir los tiempos de trabajo en cada frente.

Desafíos ambientales y relacionamiento con comunidades locales

El trazado de la línea atraviesa el corredor del Parque Natural Regional Las Alegrías, ubicado en la cordillera Occidental de Antioquia. Este entorno posee una alta relevancia ambiental, lo que impone restricciones estrictas durante la planeación y ejecución de las obras. La presencia de cobertura vegetal, la topografía accidentada y la dificultad de acceso obligan a que la compañía adapte sus estrategias para minimizar el impacto. La ubicación de las estructuras debe responder simultáneamente a los requerimientos técnicos de la red eléctrica y a las características naturales del territorio protegido.

Además de las consideraciones ecológicas, el proyecto debe navegar cuidadosamente por el entorno social de la zona. La región cuenta con una presencia significativa de población campesina y unidades productivas agrícolas. Los equipos de gestión predial, catastral y de relacionamiento territorial de Ingeomega están activos en el terreno para identificar los terrenos y definir las áreas de intervención. Este proceso es crucial para respetar el uso del suelo existente y la ubicación de los cultivos locales.

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El relacionamiento con las comunidades se basa en el reconocimiento de las actividades económicas locales, buscando que la infraestructura no interfiera negativamente con la vida productiva de los habitantes. La compañía ha tenido que adaptar la distribución de los frentes de trabajo, la disponibilidad de personal y la coordinación de las actividades a las condiciones específicas encontradas en campo. Esta experiencia demuestra que la construcción eléctrica en zonas complejas requiere integrar la capacidad constructiva con una planeación rigurosa y decisiones operativas oportunas.

Al momento de este reporte, la obra mantiene un avance superior al 37%, utilizando una combinación de helicópteros, drones y soluciones logísticas innovadoras. La integración de estas herramientas tecnológicas y la adaptación a las restricciones ambientales y sociales están permitiendo a Ingeomega y Grupo Colviva S.A.S. superar los desafíos de ingeniería. El proyecto sigue avanzando hacia su culminación, con el objetivo final de asegurar la continuidad de las actividades y la integración exitosa de la PCH Penderisco 1 al sistema nacional.