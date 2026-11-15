Inglaterra elimina a España y lidera la Nations League con victoria 3-2

La selección de Inglaterra derrotó a España por 3-2 en el Metropolitano, acabando con la racha invicta de la Roja y asegurando el primer lugar del grupo A3.

La selección de Inglaterra se impuso por 3-2 ante España en el estadio Metropolitano, asegurando así su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones como líder del grupo A3. Este resultado significativo arrebató la primera posición a la campeona mundial, quien descendió al segundo lugar en la clasificación del grupo. Además, la derrota puso fin a la imponente racha de 44 partidos oficiales sin perder que poseía la Roja.

Marcación temprana y dominio inglés

El equilibrio del encuentro se rompió en el segundo tiempo de la primera mitad con un gol de penal convertido por Harry Kane en el minuto 45. El delantero británico, recientemente galardonado con el Balón de Oro, transformó la falta cometida por Pau Cubarsí dentro del área. Pocos minutos después, en el minuto 53, Ezri Konsa aprovechó un error defensivo para marcar de cabeza tras un saque de córner, ampliando la ventaja inglesa a 2-0.

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La presión constante de los visitantes fue evidente desde el inicio, con intentos fallidos de Jude Bellingham y Anthony Gordon. Aunque el portero español Unai Simón y el defensa Martín Zubimendi lograron cortar varias ocasiones claras, la solidez defensiva española terminó cediendo ante la superioridad táctica de Thomas Tuchel, quien calificó la victoria como significativa y merecida.

Expulsión clave y reacción española

El partido cambió de ritmo drásticamente en el minuto 63, cuando Elliot Anderson recibió tarjeta roja por una entrada sobre Lamine Yamal. Esta situación permitió a la selección española igualar el marcador en el minuto 65 mediante un penal ejecutado con precisión por Mikel Oyarzabal. Poco después, Nico Williams marcó de cabeza en el minuto 75 para acercar a España al empate tras una buena jugada individual de Yamal.

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A pesar de la superioridad numérica, los locales no pudieron encontrar la red en múltiples ocasiones. Fermín López tuvo una ocasión de gol en el minuto 73, mientras que Marc Cucurella y Aymeric Laporte también intentaron sin éxito en los minutos 81 y 90+1 respectivamente. Inglaterra, encerrada en su propia mitad, resistió con eficacia las embestidas finales para mantener el marcador favorable.

Consecuencias y declaraciones post-partido

El seleccionador español, Luis de la Fuente, reconoció la superioridad rival en gran parte del encuentro, afirmando que su equipo tuvo que trabajar duro para superar la presión casi constante de los visitantes. Por su parte, el central de la Roja, Aymeric Laporte, declaró en la zona mixta que el equipo ahora debe enfocarse en trabajar para mantener la dinámica anterior y olvidar la derrota inmediatamente.

Este resultado representa una revancha histórica para Inglaterra, quien se tomó la satisfacción tras la derrota de 3-2 ante España en Wembley durante el partido anterior. La victoria no solo consolida el liderato en el grupo A3, sino que también destaca el crecimiento de una selección inglesa dirigida por Thomas Tuchel, que muestra una madurez táctica y una capacidad de gestión del juego muy superiores a las expectativas iniciales para la fase final del torneo.