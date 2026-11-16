Inglaterra vence a España 3-2 y rompe racha histórica en Liga de Naciones

Inglaterra derrota a España 3-2 en Madrid, cortando la racha de 44 partidos sin perder de la Roja. Ambos equipos avanzan a cuartos de final de la Liga de Naciones.

La Selección de Inglaterra se impuso 3-2 a la Selección de España en Madrid, poniendo fin a una racha histórica de 44 partidos oficiales sin perder por parte de la Roja. Este resultado, idéntico al obtenido en la primera fase del torneo, clasificó a ambos conjuntos para los cuartos de final de la Liga de Naciones, mientras que Italia quedó eliminada del certamen tras perder ante Bélgica.

Detalles del Duelo entre Inglaterra y España

Harry Kane abrió el marcador con un gol de penal al llegar al descanso. Ezri Konsa amplió la ventaja con un tanto en el minuto 53, seguido por Ben White en el 57, para situar el 3-0 en el marcador. La Selección de España intentó la remontada a través de Mikel Oyarzabal, quien descontó desde el punto de penal en el minuto 65. Nico Williams marcó el segundo tanto español, pero no fue suficiente para revertir el resultado final.

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La vuelta de Lamine Yamal al once titular tras perder el partido contra la República Checa no logró evitar la derrota. Aunque el joven talento forzó el penal inicial y participó activamente en el segundo gol español, Inglaterra mantuvo el dominio durante gran parte del encuentro. La expulsión de Elliot Anderson alteró los planes españoles en la recta final.

Posturas y Contexto de los Equipos

Inglaterra llegó al encuentro con la confianza de la victoria en Wembley, donde también se impuso por 3-2. España, por su parte, intentó recuperar la autoridad territorial que perdió en el primer enfrentamiento. La defensa inglesa, consolidada por Konsa y White, demostró su solidez frente al ataque español, que mostró mayor creatividad con la entrada de Yamal pero falló en la definición decisiva.

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La Eliminación de Italia marcó el fin de su participación en la fase de grupos. Italia debió superar una derrota inicial 2-0 ante Bélgica en el estadio Rey Balduino de Bruselas. Michael Kayode marcó para los belgas, y la reacción italiana de Gigi Donnarumma no evitó el asedio local que definió el encuentro.

Impacto y Próximos Pasos en la Competición

Francia aseguró su paso a cuartos de final como primera de grupo al vencer 2-1 a Turquía en Burdeos. Los goles de Topcu en propia puerta y de Eli Junior Kroupi sentenciaron el partido para los turcos. Croacia avanzó al derrotar 2-1 a la República Checa en el otro duelo de eliminación directa.

Los próximos enfrentamientos en cuartos de final prometen alta intensidad. La Selección de Inglaterra busca consolidar su estatura internacional tras romper la racha española. La Selección de España deberá mejorar su eficiencia ofensiva para aspirar a títulos futuros. Italia deberá reestructurar su estrategia de juego ante la nueva dinámica europea.