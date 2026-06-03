El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga anunció el inicio de la construcción de la estación San Germán del Metro de la 80, un proyecto que marcará un antes y un después en la infraestructura de transporte del país.

Inicia construcción de la estación San Germán del Metro de la 80, primera estación subterránea férrea de Colombia. El proyecto beneficiará a cerca de un millón de personas.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga anunció el inicio de la construcción de la estación San Germán del Metro de la 80, un proyecto que marcará un antes y un después en la infraestructura de transporte del país al convertirse en la primera estación subterránea de un sistema férreo en Colombia. El proyecto hace parte del Metro de la 80, una obra de movilidad que tendrá una longitud de 13,25 kilómetros, contará con 14 paradas, tres estaciones y una flota de 22 trenes.

Una vez entre en operación, permitirá recorrer el corredor occidental de la ciudad en un tiempo promedio de 32 minutos y beneficiará de manera directa a cerca de un millón de habitantes, equivalente al 38% de la población de Medellín. El alcalde resaltó también el impacto ambiental del proyecto, al señalar que contribuirá a reducir significativamente las emisiones contaminantes mediante la promoción de un sistema de transporte limpio y sostenible.

Según las estimaciones oficiales, la nueva línea evitará la emisión de cerca de 131.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2). Actualmente, el Metro de la 80 registra un avance superior al 52%. Las obras de la estación San Germán comenzarán con actividades de adecuación del terreno y excavaciones, para posteriormente dar paso a la construcción estructural, arquitectónica y la instalación de sistemas operativos.

La obra beneficiará especialmente a los habitantes de las comunas Robledo y Laureles-Estadio, además de fortalecer la conectividad con instituciones educativas, universidades y otros sectores estratégicos del occidente de Medellín





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