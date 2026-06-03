Inician construcción de la primera estación subterránea ferroviaria de Colombia en Medellín

La estación San Germán, parte del Metro de la 80, será la primera estación subterránea de un sistema férreo en Colombia. Con una inversión de $3,5 billones, el proyecto beneficiará a un millón de habitantes y se prevé su finalización en 2028.

El inicio de las obras de la estación San Germán marca un nuevo avance para el Metro de la 80 y representa un hito sin precedentes en la infraestructura ferroviaria de Colombia, ya que será la primera estación subterránea de un sistema férreo en el país.

Ubicada en el occidente de Medellín, esta estación contará con un soterrado de aproximadamente 500 metros donde se ubicarán tanto las vías férreas como el edificio de la estación. Su diseño busca optimizar la operación de la futura línea y reducir las interferencias generadas por el cruce entre la avenida 80 y la calle 65.

El proyecto forma parte del Metro de la 80, considerado el corredor férreo más importante construido en Medellín desde la implementación del sistema de transporte masivo. La obra contempla una inversión de $3,5 billones, financiada en un 70% por la Nación y en un 30% por el Distrito. El Metro de la 80 conectará la zona occidental de Medellín a través de un recorrido de 13,25 kilómetros, con 14 paradas, tres estaciones y una flota de 22 trenes.

El tiempo promedio de trayecto será de 32 minutos y se integrará con el sistema de transporte público existente. Según las cifras divulgadas, la nueva línea beneficiará de manera directa a cerca de un millón de habitantes, equivalente al 38% de la población de Medellín. Entre los sectores favorecidos se encuentran las comunas 7-Robledo y 11-Laureles/Estadio, así como instituciones académicas y universitarias ubicadas en el área de influencia.

Actualmente, el Metro de la 80 registra un avance general superior al 52%. La construcción de la estación San Germán se desarrollará en varias etapas, comenzando con adecuaciones del terreno y excavaciones, para luego avanzar hacia las obras estructurales, arquitectónicas y la instalación de equipos operacionales. La finalización de esta infraestructura está prevista para el primer trimestre de 2028





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