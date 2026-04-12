Inician las Obras del Malecón Bicentenario de Suan: Un Impulso al Desarrollo Turístico y Económico del Atlántico

La Gobernación del Atlántico da inicio a las obras del Malecón Bicentenario de Suan, un proyecto que transformará el municipio en un importante destino turístico, cultural y económico. Con una inversión de más de 24.000 millones de pesos, el proyecto busca revitalizar la zona, generando empleo, impulsando el comercio local y fortaleciendo la conexión del municipio con el río Magdalena.

Ante el compromiso de realizar una renovación urbana integral que transformará el territorio en un nuevo eje turístico, cultural y económico del sur del departamento, la Gobernación del Atlántico dio inicio a las obras del Malecón Bicentenario de Suan . La jornada fue liderada por el gobernador del Atlántico , Eduardo Verano de la Rosa, quien destacó el impacto estratégico de esta intervención para proyectar al municipio a nivel nacional. El proyecto, con inversiones superiores a los 24.

000 millones de pesos, tiene como objetivo transformar Suan en un destino turístico y cultural de renombre, acorde a su rica historia y folclore. El gobernador afirmó que Suan posee un gran potencial para destacar a nivel nacional, y que esta iniciativa proporciona la infraestructura necesaria para lograrlo. Este proyecto abarca una intervención de dos kilómetros, desde el acceso al municipio por la vía Oriental hasta el embarcadero sobre el río Magdalena. Las obras están estructuradas en tres zonas principales, diseñadas para dinamizar la vida municipal desde diferentes perspectivas. La primera zona, la cultural, incluirá una amplia plazoleta para eventos masivos, con una tarima profesional, camerinos y servicios complementarios, en colaboración con la Casa de la Cultura. La segunda zona se centra en el recorrido urbano, recreativo y deportivo, y contendrá senderos peatonales, ciclorutas, áreas infantiles, espacios biosaludables y mobiliario urbano, creando un entorno seguro y accesible para el disfrute de la comunidad. Finalmente, la tercera zona se dedicará al aprovechamiento comercial y a la conexión fluvial, con espacios destinados a la gastronomía local y un embarcadero que facilitará el intercambio de pasajeros y productos, impulsando la economía local y su conexión con el río Magdalena.\La alcaldesa de Suan, Karolay Calvo Rivera, enfatizó el impacto significativo de esta obra para la comunidad. Resaltó que el proyecto del Gran Malecón del Bicentenario impulsará el desarrollo económico del municipio, fomentará el turismo y se convertirá en un importante espacio de integración para niños, jóvenes y toda la comunidad de Suan. Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, explicó que el proyecto ha sido concebido como un espacio que combina múltiples usos para asegurar su sostenibilidad social y económica. El Malecón Bicentenario de Suan se perfila como un proyecto integral que transformará este espacio en un punto de encuentro para la cultura, la recreación y el desarrollo económico, fortaleciendo la conexión del municipio con el río.\Los residentes del municipio coinciden en señalar el impacto positivo que esta obra tendrá en sus vidas, tanto desde una perspectiva económica como social y cultural. Yadiri Gutiérrez, vecina de Suan, expresó que la obra es un motor de progreso para el municipio. Se espera que genere empleo, fortalezca la economía y beneficie a comerciantes, artesanos y a toda la comunidad. Además, ayudará a embellecer Suan y atraer visitantes, lo que también contribuye al desarrollo del territorio. A esta opinión se suman otros miembros de la comunidad, que ven en el Malecón Bicentenario una oportunidad para revitalizar el comercio local, recuperar espacios para la convivencia y proyectar el municipio como un destino turístico emergente en el sur del Atlántico. Para los habitantes, la combinación de zonas culturales, recreativas y comerciales no solo mejorará la calidad de vida, sino que también abrirá nuevas oportunidades para el emprendimiento, el fortalecimiento de la identidad local y la generación de ingresos para las familias





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