Arranca la negociación del salario mínimo 2027 con datos del DANE sobre productividad. Gobierno, empresarios y sindicatos definen pasos para alcanzar consensos en la subcomisión.

La negociación oficial del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2027 en Colombia ha comenzado formalmente con la instalación de la Subcomisión de Productividad. Este primer encuentro tuvo como eje central la presentación de indicadores económicos clave por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, conocido por sus siglas DANE. El objetivo fundamental de esta reunión inicial fue establecer una base de datos compartida y confiable entre las partes involucradas, evitando discusiones prematuras sobre porcentajes específicos de aumento.

Indicadores Económicos y Productividad Laboral

El DANE expuso tres indicadores principales durante la sesión, destacando que la productividad por hora trabajada experimentó un crecimiento del 2,24 por ciento. Sin embargo, este dato positivo contrasta con una contracción del 0,98 por ciento en la productividad por persona empleada. Las autoridades encargadas de la concertación aclararon que ninguna de estas cifras, por sí misma, determina automáticamente el porcentaje final del incremento salarial. La interpretación de estos números requiere un análisis integral que considere la eficiencia en la combinación de los recursos productivos y el valor agregado de la economía nacional.

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Participación de Actores Sociales y Sindicales

La mesa de negociación ha ampliado significativamente su participación para incluir nuevas voces y sectores sociales que históricamente han tenido menor representación en estos procesos. Organizaciones como la CTU-USCTRAB, la CUTFL, la central Ser Nación y la CATFEM se han incorporado a las discusiones, junto con la CGT Democrática e Independiente y la CGT de los territorios. Además, se ha garantizado la voz de colectivos específicos como las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, los recicladores de oficio y las organizaciones de pensionados CPC y CDP. Esta ampliación busca reflejar la diversidad de realidades laborales y productivas que existen en el país.

Posición del Gobierno y Objetivos de la Concertación

La funcionaria del Ministerio del Trabajo, López Fuentes, enfatizó durante la primera reunión que el propósito no era imponer cifras, sino construir un acuerdo sobre un dato fundamental: la productividad del país. El Gobierno se posiciona como un facilitador del diálogo, ofreciendo garantías a todas las partes para promover consensos sostenibles. La estrategia oficial prioriza que la definición del salario mínimo considere la realidad económica de toda la nación, protegiendo tanto a los trabajadores con empleo formal como a aquellos que aspiran a incorporarse al mercado laboral.

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Cronograma y Proyecciones para la Resolución Final

El próximo paso crucial en este proceso de negociación está programado para el viernes 27 de noviembre, cuando la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, reunida en pleno, escuchará las cifras y planteamientos detallados de cada uno de los sectores participantes. Este encuentro servirá para sintetizar las posturas antes de las definiciones finales. Las partes han acordado que todo el esfuerzo debe orientarse a fortalecer las empresas, preservar los puestos de trabajo existentes y generar nuevas oportunidades laborales en un contexto económico complejo.

Consecuencias Legales y Plazos para el Acuerdo

Si los actores sociales y el Gobierno no logran alcanzar un consenso a través de la concertación durante el mes de diciembre, la definición del incremento del salario mínimo 2027 se realizará obligatoriamente por decreto unilateral. Este mecanismo ha sido utilizado en años anteriores cuando fracasan los diálogos tripartitos. Es importante notar que, a pesar de las demandas presentadas ante el Consejo de Estado contra la fijación del valor anterior, el Ministerio del Trabajo insiste en que los valores vigentes se mantienen activos mientras exista la norma que los establece, garantizando estabilidad jurídica hasta que se resuelva el proceso actual.