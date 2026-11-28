El Gobierno, sindicatos y gremios empresariales iniciaron el viernes 27 de noviembre la negociación del salario mínimo 2027 en Bogotá, analizando indicadores económicos del DANE para definir el incremento.

El viernes 27 de noviembre dio inicio oficial en la ciudad de Bogotá la mesa de negociaciones para determinar el valor del salario mínimo legal vigente en el año 2027. Este encuentro convocó a las máximas autoridades del Gobierno nacional, representantes de las principales centrales obreras y líderes de los gremios empresariales para buscar un consenso que equilibre el bienestar laboral con la estabilidad económica. La reunión tuvo lugar en las instalaciones de Cafam La Floresta, donde se estableció el marco para analizar los indicadores macroeconómicos más recientes del país.

Metodología de negociación salarial en Cafam La Floresta

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, abrió las sesiones dejando claro que el Ejecutivo no presenta una propuesta cerrada ni busca imponer una cifra específica durante las conversaciones. La intención declarada por el Gobierno es construir una decisión conjunta que considere de manera integral el poder adquisitivo de los trabajadores y las condiciones financieras reales de las empresas. La funcionaria afirmó que el Gobierno de la Patria Milagro asiste a esta mesa con la voluntad política de propiciar un acuerdo, asumiendo la responsabilidad de cuidar la economía y el compromiso de defender la dignidad del trabajo.

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Indicadores macroeconómicos del DANE para el salario 2027

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó los datos oficiales que servirán como base técnica para el cálculo del incremento salarial. Según la información expuesta, Colombia registró un crecimiento económico del 2,1 % entre enero y septiembre de 2026. En el ámbito laboral, se identificó un aumento de 526.000 personas ocupadas durante dicho periodo, lo que contribuyó a una reducción de la tasa de desempleo del 9,3 % al 8,8 %. Adicionalmente, el indicador de ocupación experimentó un ascenso, pasando del 58,2 % al 58,7 %.

Desafíos laborales: informalidad y salarios bajos

A pesar de la mejora en los indicadores generales de empleo, los datos revelan desafíos significativos en la distribución de los ingresos. La información presentada por el DANE señala que 12.681.000 personas ocupadas recibieron menos de un salario mínimo, representando el 53,4 % de la población incluida en la medición. A esta cifra se suma que la informalidad laboral alcanzó el 54,8 %, un indicador crítico que también se discutirá en las negociaciones sobre el panorama del empleo en Colombia.

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Participantes y actores clave en las negociaciones

La mesa de diálogo cuenta con la presencia de las principales organizaciones sindicales, incluyendo la CUT, la CGT y la CTC. Por el lado empresarial, participan los gremios ANDI, Fenalco, Acopi, SAC y Asobancaria. También están presentes organizaciones de pensionados y diversas entidades estatales que aportarán sus perspectivas para definir el valor final del salario mínimo. El proceso busca integrar todas estas voces para establecer un porcentaje de incremento que sea sostenible para la economía nacional.

Perspectivas futuras y compromiso gubernamental

Las cifras de crecimiento económico, empleo e informalidad presentadas constituyen los elementos centrales que tendrán en cuenta los representantes de los distintos sectores para buscar un acuerdo. La negociación pone en evidencia la complejidad de equilibrar el aumento salarial con la protección del empleo formal frente a la alta tasa de informalidad. Los resultados de estas conversaciones determinarán el poder adquisitivo de millones de trabajadores y el costo laboral para las empresas colombianas en el próximo año fiscal.