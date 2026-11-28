El tiempo de Adviento comienza el domingo 29 de noviembre de 2026. Conozca las fechas exactas, los significados de cada vela y cómo crear esta tradición.

El ciclo litúrgico de la Iglesia católica dará inicio oficial al tiempo de Adviento el próximo domingo 29 de noviembre de 2026, marcando el comienzo de un periodo de cuatro semanas dedicado a la preparación espiritual para la llegada de la Navidad. Esta fecha especial también representa la celebración de un nuevo año litúrgico para la comunidad católica, estableciendo un momento clave en el calendario religioso que anticipa las festividades decembrinas.

Fechas y simbolismo de las velas litúrgicas

La celebración del Adviento se centra en la encienda progresiva de las velas de la corona, un ritual que acompaña a los fieles durante las cuatro semanas previas a la Navidad. El calendario litúrgico de 2026 detalla con precisión el significado y el color de cada una de las cuatro velas principales que se encenderán los domingos del mes de noviembre y diciembre.

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El primer domingo, 29 de noviembre, se encenderá la primera vela de color morado, la cual está estrictamente vinculada con los conceptos de esperanza y vigilancia. Este acto inicial marca el arranque oficial del periodo de espera y reflexión antes de la celebración del nacimiento de Jesús.

El domingo 6 de diciembre llegará el turno de la segunda vela morada, asociada tradicionalmente con la fe y la preparación espiritual del corazón. La continuidad de la luz morada refuerza el carácter de penitencia y espera activa que define las primeras etapas de este tiempo litúrgico dentro de la tradición católica.

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La tercera semana del Adviento, que cae el domingo 13 de diciembre, presenta una variación cromática distintiva con la encienda de la tercera vela de color rosado. Esta luz simboliza la alegría que invade a los creyentes ante la proximidad de la Navidad, en una jornada litúrgica específica conocida con el nombre de Gaudete, que significa alégrense.

La ceremonia de encendido de velas culmina el domingo 20 de diciembre, fecha en la que se ilumina la cuarta y última vela morada del ciclo principal. Esta vela final está relacionada con los valores de la paz y el amor, cerrando el ciclo de preparación espiritual antes de que llegue la víspera de Navidad.

Tradiciones y construcción de la corona de Adviento

La corona de Adviento se ha consolidado como un adorno decembrino infaltable, comparando su importancia simbólica con la del árbol navideño y el pesebre en muchos hogares. Esta tradición consiste en un arreglo circular elaborado artesanalmente con ramas verdes, ya sean naturales o artificiales, que sostienen las cuatro velas principales dispuestas equidistantemente.

Más allá de las cuatro velas principales, en algunos hogares también se incorpora una quinta vela de color blanco en el centro de la corona. Esta vela adicional está destinada específicamente para encenderse el 24 de diciembre, coincidiendo con la Nochebuena, y representa la luz de Cristo que ilumina al mundo.

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Para armar una corona de Adviento en casa no se requieren materiales complejos o costosos. La estructura básica puede emplear una base circular sencilla, complementada con ramas de pino y detalles decorativos que reflejen el espíritu de la temporada. La sencillez del material contrasta con la profundidad del significado espiritual que adquiere al ser usado en la práctica devocional.

Ubicación y bendición de la corona en el hogar

La corona de Adviento tiene un lugar privilegiado en el espacio doméstico, donde generalmente se ubica en la mesa familiar o en un rincón específicamente destinado a la oración. Su posición central facilita la participación de todos los miembros de la familia en el ritual semanal, fomentando la reunión y la reflexión compartida cada domingo del mes de noviembre.

El acto espiritual que acompaña la instalación de este adorno permite que su bendición se realice en dos contextos diferentes. La bendición puede llevarse a cabo en el templo bajo la supervisión del clero, o bien, puede realizarse en una reunión familiar en el hogar, integrando la fe y la tradición de manera flexible y accesible para cada hogar.