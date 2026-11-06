Inmovilizan Lamborghini y Corvette por piques ilegales en Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín incautó vehículos de lujo por más de 600 millones en operaciones contra piques ilegales, revelando el auge del automóvil exótico en la ciudad.

La lucha contra los piques ilegales en Medellín ha experimentado un cambio de nivel significativo, migrando desde la modificación de vehículos comerciales hacia la persecución de automotores de alta gama con valores superiores a los 600 millones de pesos. Este escalonamiento en la peligrosidad urbana fue confirmado mediante la intervención de cuatro vehículos lujosos capturados por la Secretaría de Movilidad distrital durante un lapso comprendido entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre.

Operativos en el sur y Túnel de Oriente

Los resultados más destacados de estas operaciones incluyeron la inmovilización de un Chevrolet Corvette Stingray C8 y un Lamborghini Temerario en el sur de la capital antioqueña, sumado a la sanción de conductores de dos Porsche 911. El operativo más complejo se desarrolló la madrugada de un lunes festivo en el puente de la calle 4 sur, donde el conductor del Corvette, un vehículo cuyo valor puede superar los 680 millones de pesos, perdió el control al intentar evadir la interceptación de los guardas de tránsito.

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Durante la maniobra de huida, el automotor chocó por detrás contra un Volkswagen Gol, provocando lesiones en el conductor del Corvette y sus dos ocupantes. Las investigaciones posteriores revelaron que el conductor del vehículo de lujo circulaba con la licencia de conducción vencida y acumulaba ocho multas de tránsito pendientes, incluyendo infracciones por exceso de velocidad, maniobras peligrosas y conducción bajo los efectos del alcohol.

La frutilla del postre: Lamborghini Temerario

Sin embargo, el clímax de estas inmovilizaciones occurred el pasado 23 de octubre en el Túnel de Oriente, en un operativo conjunto entre funcionarios de la Secretaría de Movilidad y la Concesión Túnel Aburrá Oriente. En este escenario, las cámaras de seguridad registraron a más de diez vehículos de lujo circulando a altas velocidades, culminando con la captura de un Lamborghini Temerario que puede costar entre 2.190 y 2.800 millones de pesos.

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Este modelo específico posee una potencia de 920 caballos de fuerza, alcanzando los 100 kilómetros por hora en tan solo 2,7 segundos, con una velocidad máxima de 343 kilómetros por hora. El propietario del Temerario fue sancionado por circular sin placa, mientras que los conductores de los Porsche 911 interceptados, avaliados entre 600 y 1.200 millones de pesos, enfrentaron sanciones por exceso de velocidad y maniobras peligrosas que suman cerca de 2 millones de pesos por vehículo.

El fenómeno del automóvil exótico en Medellín

Según el secretario de Movilidad, general (r) Pablo Ferney Ruiz Garzón, esta tendencia no es casualidad, sino el resultado de una popularización de vehículos de alta gama tras la pandemia. La afluencia de compradores extranjeros que adquieren estos autos con dólares, junto con la influencia de las redes sociales y figuras públicas, ha transformado la dinámica vial de la ciudad, elevando los riesgos para la ciudadanía.