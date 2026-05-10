Innovación en salud: Universidad UNAB desarrolla software para fabricar prótesis oculares a medida con tecnología digital y modelos 3D

La investigación permitió además identificar materiales más eficientes para las prótesis, utilizando finalmente polimetilmetacrilato (PMMA), conocido comúnmente como acrílico o vidrio acrílico. Entre las ventajas del sistema se destacan la reducción de los procedimientos invasivos y la mejora de los tiempos de atención para los pacientes.

El proyecto fue desarrollado por el programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con el objetivo de transformar los métodos tradicionales utilizados para fabricar prótesis oculares a medida .

Según explicó Lusvin Javier Amado Forero, el sistema permite digitalizar el proceso mediante fotografías tomadas desde distintos ángulos de la cavidad ocular del paciente. A través de dos fotografías, frontal y lateral, el software procesa las imágenes con un algoritmo y calcula el largo, ancho y profundidad de la cavidad ocular. El programa genera un archivo compatible con impresoras 3D y máquinas de fabricación digital, facilitando la producción precisa de la prótesis ocular.

Uno de los principales beneficios de esta innovación es que reduce los procedimientos invasivos y mejora los tiempos de atención para los pacientes





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