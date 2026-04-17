INPEC Defiende Sistema de Vigilancia Electrónica Ante Críticas por Detención Domiciliaria en Bogotá

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) responde a las críticas del alcalde de Bogotá sobre la ineficacia de la detención domiciliaria, asegurando que el sistema de monitoreo electrónico funciona correctamente y que las fallas residen en la lentitud judicial para aplicar sanciones ante incumplimientos.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( INPEC ) ha respondido a la polémica que sacude a Bogotá , desatada por un intento de hurto en el que uno de los implicados llevaba puesto un dispositivo de vigilancia electrónica vinculado a una medida de detención domiciliaria . Este incidente ha reavivado el debate sobre la eficacia del sistema que supervisa a las personas privadas de libertad fuera de los establecimientos carcelarios.

La discusión cobró mayor relevancia tras las declaraciones de autoridades distritales, quienes apuntaron a supuestas deficiencias en el control de estos mecanismos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó públicamente su escepticismo respecto al funcionamiento del modelo de detención domiciliaria, advirtiendo que estas situaciones no son excepcionales y que existen casos de reincidencia delictiva por parte de individuos que gozan de este tipo de medidas. En sus propias palabras, el mandatario afirmó: no son casos aislados, el sistema no está funcionando. Criminales con detención domiciliaria: cometiendo nuevos delitos en la calle. Asesinos condenados y con antecedentes: tranquilos en la calle. Fleteros capturados tres veces: tres veces dejados en libertad. Añadió enfáticamente: los delincuentes deben estar en la cárcel, no en la calle. Ante las críticas recibidas, el INPEC ha detallado cómo opera su sistema de monitoreo para personas en detención domiciliaria. Este control se lleva a cabo a través del Centro Penitenciario Virtual (CERVI), una plataforma diseñada para rastrear en tiempo real la ubicación de los usuarios mediante el uso de dispositivos electrónicos. Según la entidad, este sistema está programado para generar alertas inmediatas ante situaciones como desplazamientos no autorizados, intentos de manipulación del brazalete o pérdida de señal. Estas notificaciones son automáticamente remitidas para su análisis y posterior reporte a las autoridades judiciales pertinentes. El dispositivo de vigilancia complementa su labor con operativos de verificación sobre el terreno, que incluyen visitas regulares para constatar el cumplimiento de las medidas impuestas. La información proporcionada por el INPEC revela que se realizan aproximadamente 1.300 inspecciones semanales en diversas zonas del país, y que actualmente el sistema cuenta con más de 5.140 dispositivos activos, con un registro de más de 13.500 activaciones a nivel nacional. El INPEC ha sido categórico al afirmar que el sistema de brazaletes electrónicos no adolece de fallas estructurales ni sistémicas. La institución garantiza que los dispositivos emplean tecnología de georreferenciación y monitoreo satelital constante, asegurando la vigilancia de los usuarios durante las 24 horas del día. Subrayan que el sistema opera en estrecha coordinación con diversas entidades, incluyendo al propio INPEC y al CERVI para el monitoreo, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para el soporte tecnológico, y los jueces de ejecución de penas, quienes son la autoridad competente para tomar decisiones frente a posibles incumplimientos. El sistema está diseñado para emitir múltiples tipos de alertas automáticas en tiempo real, las cuales son procesadas para su análisis y posible intervención judicial en caso de detectarse irregularidades. En referencia específica al incidente que generó la controversia en Bogotá, el INPEC precisó que la persona implicada en el intento de hurto se encontraba bajo medida de detención domiciliaria desde enero de 2026. Las autoridades informaron que este individuo había registrado múltiples infracciones a la medida, incluyendo decenas de trasgresiones relacionadas con el control de su ubicación. Estos reportes, según la entidad, fueron debidamente remitidos a las autoridades judiciales correspondientes siguiendo los protocolos establecidos. Es crucial destacar, y el INPEC lo ha aclarado, que la entidad no posee la autoridad para revocar las medidas de detención domiciliaria; esta potestad recae de manera exclusiva en los jueces de ejecución de penas, quienes evalúan los informes que les son presentados por el sistema de monitoreo. La institución enfatizó: Es importante aclarar que la única persona autorizada para revocar la medida y que esta transgresión tenga consecuencias es el juez de ejecución de penas con base a los informes del Inpec, los cuales, reiteramos se han hecho y están documentados. Si bien el INPEC defiende la solidez de su sistema de vigilancia y la capacidad de sus herramientas tecnológicas para el seguimiento de casos, los recientes acontecimientos en Bogotá han intensificado el debate público sobre la efectividad del modelo de detención domiciliaria. La discusión ahora trasciende el mero funcionamiento de los dispositivos electrónicos para abarcar la coordinación entre las entidades responsables y la celeridad y pertinencia de las respuestas judiciales ante los incumplimientos registrados





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