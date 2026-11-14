INPEC incauta 58 celulares y armas en operativo en el Buen Pastor de Bogotá

El Gobierno Nacional lideró un registro exhaustivo en la Reclusión de Mujeres de Bogotá. Se confiscaron 58 celulares, 12 armas cortopunzantes y sustancias estupefacientes para frenar delitos.

El Gobierno Nacional ejecutó este sábado una intervención masiva en el centro de Reclusión de Mujeres de Bogotá, denominado popularmente como Cárcel de Mujeres El Buen Pastor. La operación fue dirigida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( INPEC) bajo la orden directa del presidente Abelardo De La Espriella. Este movimiento estratégico contó con el respaldo logístico de la Policía Nacional y movilizo a un total de 200 unidades de seguridad en el sitio.

El objetivo central de esta medida administrativa es fortalecer los mecanismos de control penitenciario en todo el país. Las autoridades buscaron interrumpir de forma inmediata cualquier intento de coordinación de delitos, extorsiones u otras actividades ilícitas desde el interior de los establecimientos carcelarios. La intervención buscaba demostrar que los penales no pueden servir como cuarteles generales para organizaciones criminales.

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Magnitud de la incautación de celulares y tecnología

Durante el procedimiento de registro, los equipos de INPEC decomisaron una cantidad significativa de equipos electrónicos y accesorios. Se registraron 58 terminales móviles que se encontraban en posesión de las internas. Además, se incautaron 47 cargadores de baterías y 14 auriculares Bluetooth, lo cual indica una infraestructura tecnológica organizada dentro de la prisión. También se recuperaron dos parlantes que podrían usarse para transmitir contenido o alertas.

El presidente Abelardo De La Espriella enfatizó que estos hallazgos evidencian la existencia de redes de comunicación no autorizadas. La presencia de tantos dispositivos móviles sugiere intentos activos de mantener contacto con el exterior para dirigir operaciones criminales. La recuperación de 58 celulares representa un golpe significativo a la capacidad de coordinación de las bandas dentro del centro de detención.

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Armas y sustancias estupefacientes decomisadas

La operación no solo se centró en la tecnología, sino que también logró la incautación de elementos peligrosos y sustancias controladas. Las autoridades confiscaron 12 armas cortopunzantes que eran utilizadas como instrumentos de violencia o intimidación dentro del penal. Estas armas representan una amenaza directa para la seguridad de las reclusas y del personal penitenciario asignado a la custodia.

En cuanto a las drogas, el registro descubrió 119,4 gramos de marihuana, 1,5 gramos de cocaína y 1,7 gramos de tusi. La variedad y cantidad de estas sustancias indican un mercado interno de drogas activamente operando en la cárcel. La incautación de 12 armas cortopunzantes junto con estos estupefacientes confirma la necesidad de estos operativos de control estricto en las instalaciones.

Declaraciones del presidente y posición del Gobierno

Tras finalizar las acciones en El Buen Pastor, el presidente Abelardo De La Espriella emitió un comunicado firme sobre la postura del Ejecutivo. Declaró que no permitirá bajo ninguna circunstancia que las cárceles se conviertan en centros de operaciones criminales. Su mensaje fue directo al afirmar que en la era del Tigre, los bandidos deben entender que el delito no tiene refugio en los penales.

El Gobierno Nacional aseguró que estas medidas buscan garantizar la seguridad de las internas y proteger a los funcionarios penitenciarios. Se busca reforzar el cumplimiento estricto de la ley en todos los establecimientos carcelarios del territorio nacional. La autoridad presidencial indicó que la tolerancia cero hacia la coordinación de delitos desde la prisión será la norma institucional.

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Impacto en la seguridad penitenciaria del país

Este operativo de registro se enmarca en una estrategia más amplia de reforma y control del sistema penitenciario colombiano. Al decomisar 58 celulares y 12 armas cortopunzantes, las autoridades demuestran la viabilidad de desarticular redes criminales internas. La participación de 200 unidades muestra la prioridad que se le da a la seguridad ciudadana y al orden público en las instalaciones de custodia.

La intervención en la Reclusión de Mujeres de Bogotá sirve como un precedente para futuras acciones en otras cárceles del país. Las autoridades esperan que esta medida disuada la introducción de nuevos dispositivos móviles y armas. El objetivo final es restablecer el orden y la legalidad en espacios que habían sido vulnerados por actividades ilícitas.