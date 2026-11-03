Ins alerta por ébola pero descarta casos en viajeros del Congo

El Instituto Nacional de Salud descarta casos de ébola en Colombia pese a alertas por viajeros del Congo. Confirma malaria y fallecimiento de un paciente.

El Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia ha confirmado que no se han registrado casos de ébola en el territorio nacional, a pesar de las pruebas preventivas realizadas a personas con antecedentes de viaje recientes a la República Democrática del Congo. Esta aclaración oficial surge tras la detección de cuatro individuos vinculados a viajes a esa región africana, lo que motivó un protocolo de vigilancia epidemiológica estricto por parte de las autoridades sanitarias.

Confirmación De Malaria Y Fallecimiento De Paciente

La directora del Instituto Nacional de Salud, Zulma Cucunubá, explicó que durante la investigación se identificaron cuatro personas por su relación con viajes a África. De estas, dos tienen un diagnóstico confirmado de malaria provocada por Plasmodium falciparum, una de las especies del parásito que puede desencadenar complicaciones graves de salud si no se atiende oportunamente.

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Desafortunadamente, se confirmó que una de las personas, específicamente una mujer de 33 años, falleció el 31 de octubre. La situación de otra persona de 50 años continúa bajo estricto monitoreo, ya que permanece hospitalizada en este momento. Esta paciente se encuentra bajo medidas de aislamiento y precaución para evitar cualquier riesgo adicional de transmisión o complicación.

La investigación también permitió identificar a otros dos contactos cercanos que habían presentado síntomas similares. Estos individuos también fueron diagnosticados con malaria y actualmente se encuentran recibiendo el tratamiento médico adecuado. Las acciones tomadas forman parte de los protocolos de prevención y vigilancia epidemiológica estándar, teniendo en cuenta los antecedentes de viaje internacionales de las personas identificadas.

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Medidas Preventivas Y Coordinacion Interinstitucional

La posible exposición al virus del ébola motivó la realización de pruebas adicionales a los viajeros. Sin embargo, la funcionaria del INS aclaró que esta actuación hace parte de los protocolos de prevención y vigilancia epidemiológica. Como parte de esta investigación, se tomaron muestras de laboratorio para descartar otras posibles infecciones, incluyendo específicamente el virus del ébola.

La directora del INS reiteró que esta es una medida preventiva y de vigilancia activa. Hasta el momento, no se ha confirmado ningún caso de ébola en esta investigación. Esta posición oficial busca tranquilizar a la población mientras se mantiene la alerta sanitaria activa en los puntos de entrada y en las zonas donde residieron los viajeros.

El Instituto Nacional de Salud trabaja de manera articulada con el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias locales del Valle del Cauca, así como con los departamentos de Cali y Palmira. Los equipos multidisciplinarios están adelantando análisis de laboratorio detallados, seguimiento epidemiológico riguroso e identificación de posibles contactos directos e indirectos.

Reconstruccion De Rutas Y Alerta A Viajeros

Adicionalmente, Migración Colombia participa activamente en la reconstrucción de los desplazamientos de las personas involucradas en este caso. Su propósito es establecer los lugares exactos que visitaron y las rutas específicas que siguieron antes de llegar al país. Esta información es crucial para mapear el riesgo epidemiológico y prevenir brotes.

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La directora del INS hizo un llamado urgente a quienes hayan viajado recientemente a la República Democrática del Congo para que consulten a los servicios médicos si presentan fiebre u otros síntomas sospechosos. Asimismo, se les instó a entregar información precisa sobre su itinerario de viaje para facilitar el rastreo.

La detección oportuna permite brindar el tratamiento adecuado y activar las medidas de vigilancia que correspondan para cada caso. Las autoridades aseguraron que mantendrán el seguimiento de esta investigación y comunicarán nuevos resultados por medio de sus canales oficiales. Se espera que la vigilancia se mantenga alta durante el periodo de incubación de las enfermedades tropicales.