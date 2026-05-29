Inseguridad alimentaria en Bolívar: leve reducción en 2025 pero persisten desafíos

El Dane reporta que en 2025 el 33,4% de los hogares en Bolívar sufre inseguridad alimentaria moderada o grave, una mejora frente a 2024 pero aún superior a 2023. La Gobernación destaca avances en programas como el PAE.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó el pasado 21 de mayo los datos de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave para el año 2025 en Colombia, revelando una tendencia a la baja a nivel nacional.

Según el informe, el 21,1% de los hogares colombianos se encontraban en esta condición en 2025, una reducción significativa frente al 25,5% registrado en 2024 y al 26,1% de 2023. La medición se realiza mediante la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) de la FAO, que clasifica la inseguridad alimentaria en moderada (incertidumbre para obtener alimentos saludables, saltarse comidas) y grave (quedarse sin alimentos o pasar un día entero sin comer).

A nivel nacional, el 3,4% de los hogares experimentó inseguridad alimentaria grave en 2025. Estos resultados reflejan avances en la política alimentaria, pero persisten brechas territoriales que requieren atención prioritaria. En el departamento de Bolívar, la situación es más preocupante. El 33,4% de los hogares bolivarenses sufrió inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025, una mejora frente al 35,8% de 2024, aunque superior al 32,9% de 2023.

Al detallar los indicadores de la escala FIES, el 50,1% de los hogares manifestó preocupación por no tener suficientes alimentos; el 36,4% consumió poca variedad de alimentos; el 34% reportó que al menos un integrante tuvo que saltarse una comida; el 33,3% comió menos de lo necesario; el 26,4% no pudo acceder a alimentos sanos; el 19,6% dejó de comer por falta de recursos; el 17,1% se quedó sin alimentos; y el 6,4% indicó que alguien en el hogar no comió en un día completo. La inseguridad alimentaria grave afectó al 5,8% de los hogares en Bolívar, lo que subraya la urgencia de intervenciones focalizadas.

Ante este panorama, Roxana López, asesora de Competitividad de la Gobernación de Bolívar, destacó que la reducción en el indicador evidencia avances derivados de acciones institucionales orientadas al fortalecimiento social, económico y productivo, especialmente en comunidades rurales y vulnerables. Entre las estrategias mencionó el fortalecimiento de pequeños productores agropecuarios, el impulso a mercados campesinos, el acompañamiento técnico a unidades productivas rurales y programas de generación de ingresos, emprendimiento e inclusión económica.

Asimismo, resaltó el aumento en la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que pasó del 60% al 96% gracias a inversiones en comedores y dotación. López enfatizó que la inseguridad alimentaria debe abordarse desde una estrategia integral e intersectorial, articulando políticas de salud, educación, agricultura, desarrollo económico e inclusión social, con el objetivo de construir un departamento con mayores oportunidades y bienestar para toda la población





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