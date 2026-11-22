Análisis de la crisis en el servicio de ambulancias de Bogotá que combina altos índices de accidentes viales con demoras críticas en urgencias vitales y fallos de control.

El servicio de ambulancias en Bogotá enfrenta una grave crisis de seguridad y eficiencia tras una serie de incidentes que han puesto en duda la capacidad de control de las autoridades locales. Varios accidentes recientes, incluyendo choques contra viviendas y circulaciones indebidas, han exacerbado las críticas de la Personería sobre la desigualdad en los tiempos de respuesta y el seguimiento a los operadores.

Siniestros y comparendos en cifras

La Secretaría de Movilidad reportó que entre enero de 2024 y septiembre de 2026 se registraron 163 siniestros con lesionados, de los cuales siete terminaron en fallecimiento, además de 1.027 comparendos impuestos a conductores.

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La reducción en las multas no garantiza la seguridad, pues en 2024 se aplicaron 440 comparendos, cifra que bajó a 363 en 2025 y a 224 entre enero y septiembre de 2026. Las infracciones más comunes incluyen circular por sitios restringidos, falta de revisión técnico-mecánica y conducir en contravía.

Demoras críticas en urgencias vitales

Un informe de la Personería que analizó 253.842 servicios revela que, aunque el tiempo promedio de respuesta disminuyó de 24,6 minutos en 2024 a 22,7 en 2025, existen fallos graves en casos críticos.

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En 31.146 servicios, correspondientes al 26,6 por ciento del total, la ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar, y en 3.200 casos la espera superó la hora. Esta lentitud es especialmente alarmante cuando se compara con la prioridad que debería tener la vida humana en el sistema de salud.

Desigualdad en la cobertura según tipo de emergencia

De las 944 ambulancias habilitadas en la ciudad, 780 son privadas y 164 públicas, pero la evidencia muestra una priorización indebida de casos menos urgentes. En 2025, el 51,2 por ciento de los heridos en accidentes de tránsito recibió atención en menos de cinco minutos.

En contraste, el 21,2 por ciento de los pacientes con paro cardiorrespiratorio, el 25,3 por ciento con accidente cerebrovascular (ACV) y el 62,8 por ciento de víctimas de violencia tuvieron que esperar más de 30 minutos para ser atendidos.

Las mayores demoras se concentraron en las localidades de Usme, con el 49,6 por ciento de retrasos; Bosa, con el 37,4 por ciento; Suba, con el 32,8 por ciento; y Ciudad Bolívar, con el 31,7 por ciento de casos fuera del tiempo ideal.

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Fallos en el registro y la vigilancia sanitaria

La Secretaría de Salud admite que carece de un registro consolidado de siniestros viales que distinga entre ambulancias públicas y privadas, ya que el Centro de Regulación, Urgencias y Emergencias (CRUE) no incluye esa clasificación específica.

Esta falta de datos impide cruzar la información con la vigilancia sanitaria, mientras que las cifras de Movilidad no permiten identificar en todos los casos el vehículo o el operador involucrado. A pesar de que la Resolución 926 de 2017 y la Circular 028 de 2021 establecen normas estrictas, la implementación y el control efectivo siguen presentando vacíos significativos que ponen en riesgo a la ciudadanía.