La Inspección 9A de Medellín gestiona la restitución de 15 lotes públicos en el barrio Buenos Aires. La Alcaldía aclara que no es un desalojo y ofrece acompañamiento a 11 familias identificadas en el proceso.

La Inspección 9A de Convivencia y Paz de Medellín ha iniciado un procedimiento administrativo orientado a la restitución de 15 lotes públicos situados en el barrio Buenos Aires. La Alcaldía de Medellín ha emitido un comunicado oficial para detallar el alcance de esta intervención y dejar claras las garantías institucionales que amparan a los residentes actuales. Este proceso busca proteger el patrimonio del Distrito sin constituir una medida coercitiva contra la vivienda de las personas.

Definición del procedimiento administrativo en barrios

El objetivo central de la Inspección 9A es recuperar la titularidad de predios públicos para garantizar el respeto por la legalidad y favorecer condiciones de tranquilidad ciudadana en la zona. Las autoridades han enfatizado repetidamente que este trámite no se configura como un desalojo ni contempla esa medida contra personas o familias que habitan en los terrenos. La diferenciación conceptual es clave, ya que el procedimiento se centra en la restitución de bienes inmuebles de propiedad distrital y no en el retiro forzoso de sus habitantes actuales.

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Caracterización social y apoyo a las familias afectadas

Como parte fundamental del enfoque social, la Alcaldía de Medellín llevó a cabo un ejercicio de caracterización que permitió identificar a 11 familias en el sector. Este relevamiento no busca sancionar, sino vincular a la población con el acompañamiento institucional necesario para navegar el proceso. La entidad ha asegurado que la recuperación de los predios se desarrolla bajo criterios de responsabilidad institucional, legalidad y convivencia, respetando la dignidad humana de los residentes.

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Marcos legales y garantías procesales vigentes

El marco jurídico que sustenta estas actuaciones se basa en el artículo 29 de la Constitución Política, que establece el derecho al debido proceso tanto en actuaciones judiciales como administrativas. La Corte Constitucional ha interpretado que esta protección incluye el derecho de los ciudadanos a conocer las actuaciones, ejercer su defensa y controvertir las pruebas presentadas. Estas garantías procesales permiten a la población participar activamente en los procedimientos que puedan tener consecuencias directas sobre sus derechos y su situación residencial.

Impacto en el patrimonio público y próximos pasos

La restitución de los 15 predios representa una medida necesaria para proteger el patrimonio de la ciudad y asegurar que los espacios públicos funcionen conforme a su naturaleza legal. La Alcaldía de Medellín ha indicado que continuará con los procedimientos manteniendo un diálogo constante con las 11 familias identificadas durante la caracterización. El proceso avanza hacia la formalización administrativa de los lotes, asegurando que se respeten los derechos ciudadanos mientras se recupera la propiedad del Distrito para el beneficio común de la ciudadanía.