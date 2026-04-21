Inspección judicial definirá futuro de la vía Curos - Málaga ante incertidumbre presupuestal

El Tribunal Administrativo de Santander liderará una inspección clave en la vía Curos - Málaga para verificar el avance de las obras y el cumplimiento de fallos judiciales en medio de disputas entre entidades estatales.

El próximo miércoles 22 de abril, la infraestructura vial de Santander será el centro de atención debido a la inspección judicial ordenada por el Tribunal Administrativo de Santander en la carretera Curos - Málaga. Este corredor, que abarca una extensión de 123 kilómetros, representa una arteria de vital importancia para el desarrollo socioeconómico y la conectividad de la provincia de García Rovira.

La diligencia tiene como propósito fundamental realizar una verificación exhaustiva y técnica sobre los avances reales en la pavimentación total de esta ruta, dando cumplimiento a los diversos fallos judiciales que han exigido al Estado garantizar una movilidad digna y segura para los habitantes de esta región, quienes han sufrido históricamente por el deterioro constante de la vía. Para este evento, la presencia de las autoridades nacionales y locales ha sido confirmada, destacando la asistencia del director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Guillermo Jiménez, junto con el director de la Territorial de Santander, Jaime Rodríguez. La delegación técnica contará además con representantes de la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, la interventoría y el contratista encargado de las obras. Es importante señalar que, según los informes financieros entregados recientemente, el Invías ha dispuesto para el presente año un presupuesto total de 72.187 millones de pesos, de los cuales 42.187 millones corresponden a la vigencia actual y 30.000 millones adicionales. Pese a estos esfuerzos, existe una gran preocupación técnica, ya que el contrato vigente, con fecha de terminación en 2029 y un valor de 340.644 millones de pesos, podría resultar insuficiente para cubrir la totalidad de la pavimentación que exigen las sentencias judiciales, lo que genera dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto a largo plazo. La complejidad del proceso radica en el gran número de actores involucrados y las marcadas diferencias de criterio entre las entidades del orden nacional. A la inspección han sido citadas diversas entidades, entre las que figuran el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Fondo de Adaptación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los alcaldes de los municipios de la zona de influencia como Málaga, Molagavita, San Andrés, Guaca, Santa Bárbara, Piedecuesta y San José de Miranda. Sin embargo, la nota discordante la ha dado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Mediante un oficio formal remitido al Tribunal, el apoderado de esta entidad manifestó su negativa a participar en la diligencia, argumentando que no se encuentran vinculados formalmente al proceso judicial. A pesar de que el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, había manifestado a principios de año una posible inversión de 50.000 millones de pesos para esta obra, la entidad sostiene que carece de un deber jurídico para asistir a la inspección, lo que ha generado malestar entre las autoridades locales y los veedores ciudadanos que esperan una articulación efectiva entre todos los estamentos del Estado para finalizar esta obra de infraestructura tan esperada. El itinerario trazado para el 22 de abril busca cubrir los puntos críticos y neurálgicos del corredor. El recorrido iniciará a las 8:00 de la mañana en la emblemática Tienda Museo Los Curos, desde donde se emprenderá un examen detallado de las condiciones del terreno y el estado de la obra civil. El cronograma contempla paradas estratégicas en zonas críticas, tales como el sector de la emergencia en El Canelo, la zona de Olla Fría y el área conocida como La Judía. De igual manera, se llevará a cabo una parada significativa en el municipio de Guaca, donde se realizará una evaluación técnica de los avances en el pavimento, se socializarán los cronogramas de cierres viales y se inspeccionará la señalización preventiva. Finalmente, el equipo técnico se trasladará hacia la vereda Listará, en San Andrés, para concluir la inspección en la cabecera municipal de Málaga. Esta jornada no es solo un trámite administrativo, sino una oportunidad decisiva para determinar si las inversiones realizadas se traducen en una mejora real de la calidad de vida de los santandereanos, o si, por el contrario, los vacíos legales y presupuestales continuarán siendo los protagonistas de esta problemática que ha postergado el desarrollo regional durante décadas





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