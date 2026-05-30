Instalado Puesto de Mando Unificado para elecciones presidenciales en Colombia

El Gobierno colombiano instaló el PMU para las elecciones del 31 de mayo, con 408.000 efectivos de seguridad y más de 122.000 mesas de votación en todo el país y el exterior.

El Gobierno Nacional instaló oficialmente el Puesto de Mando Unificado ( PMU ) para las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, en un acto encabezado por el ministro del Interior, Juan Fernando Benedetti, y con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de las TIC, Carina Murcia; la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz; el registrador delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez; y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz.

Este PMU funcionará como centro de monitoreo y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad que se presente durante la jornada electoral, abarcando aspectos de orden público, infraestructura vial, alumbrado público y comunicaciones. Benedetti aseguró que cualquier requerimiento que llegue será atendido de forma automática para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

En materia de seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que más de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados en todo el territorio nacional, cubriendo zonas urbanas y rurales, así como puestos de votación y áreas estratégicas. Sánchez hizo un llamado respetuoso al pueblo colombiano para que ejerza su derecho al voto de manera masiva y tenga paciencia durante la espera de los resultados, destacando el esfuerzo de los 408.000 miembros de la Fuerza Pública que garantizan la seguridad del proceso.

Además, el ministro recalcó que se han instalado PMU en todos los departamentos del país, permitiendo una coordinación regional efectiva. Por otra parte, la Registraduría Nacional reportó que fueron habilitados 13.742 puestos de votación y 122.016 mesas electorales, de las cuales 118.346 estarán ubicadas en Colombia y 3.670 en el exterior, facilitando la participación de colombianos residentes en el extranjero.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad y recordó la importancia de la transparencia electoral. El registrador delegado, Jaime Hernando Suárez, expresó confianza en el sistema y pidió a los votantes verificar su lugar de votación con anticipación. Con estas medidas, el Gobierno busca asegurar unas elecciones pacíficas y confiables, en medio de un contexto político complejo y desafíos logísticos





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