Instalan la primera viga del Regiotram de Occidente y se acelera su puesta en marcha

Con la instalación de la viga inaugural en Mosquera, el Regiotram avanza al 41 % y promete reducir a 20 minutos los desplazamientos entre Facatativá y Bogotá, con la primera fase operativa prevista para finales de 2027.

El proyecto del Regiotram de Occidente ha dado un paso decisivo hacia su puesta en marcha: en la localidad de Mosquera se instaló la primera viga estructural que servirá de soporte al futuro corredor ferroviario.

Esta obra, que forma parte de una iniciativa de gran envergadura para mejorar la conectividad entre la capital y los municipios de la Sabana, lleva ya un 41 % de avance en su ejecución. La instalación de la viga simboliza no solo el progreso físico de la infraestructura, sino también el compromiso de las autoridades locales y nacionales con una solución de movilidad sostenible que pretende descongestionar las vías tradicionales y ofrecer a los usuarios un medio de tránsito más rápido y eficiente.

La necesidad de un sistema de transporte que reduzca drásticamente los tiempos de desplazamiento es una prioridad para los habitantes de Bogotá y sus municipios colindantes. En la actualidad, residentes de lugares como Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza deben invertir entre una hora y veinte minutos y dos horas para llegar al centro de la ciudad, lo que repercute negativamente en su calidad de vida y en la productividad económica de la región.

Con la puesta en marcha del Regiotram, estos mismos viajeros podrán reducir su tiempo de trayecto a un máximo de veinte minutos, lo que se traducirá en un ahorro de tiempo considerable y en una mejora sustancial de la calidad de vida. Además, el nuevo corredor está diseñado para integrarse de manera fluida con el sistema de transporte público existente, facilitando la conexión con otros modos de tránsito dentro de Bogotá y garantizando una mayor accesibilidad a los diferentes barrios y sectores de la capital.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció en una entrevista con Noticias RCN que la primera fase operativa del Regiotram estará lista antes de que finalice el año 2027. Esta primera etapa comprenderá la ruta que parte de Facatativá y llega hasta la localidad de Fontibón, mientras que la segunda fase se extenderá desde Fontibón hasta la intersección de la calle 26 con la avenida Caracas, logrando así una cobertura más amplia del área metropolitana.

En cuanto a la financiación, el proyecto se sustenta en un convenio suscrito en 2017 que asciende a cerca de tres billones de pesos colombianos; Cundinamarca aporta aproximadamente ochocientos cincuenta mil millones de pesos y el resto corresponde al Gobierno nacional. El gobernador destacó que, a la fecha, todos los pagos han sido realizados puntualmente y sin contratiempos.

Recientemente, el mandatario realizó una visita oficial a China para reunirse con la casa matriz de la empresa estatal encargada de ejecutar la obra, subrayando la importancia de la colaboración internacional en la ejecución de proyectos de infraestructura de gran escala. Durante su estancia, el gobernador expresó su admiración por los avances tecnológicos y de gestión que están marcando tendencia a nivel mundial en la construcción de sistemas ferroviarios urbanos, calificándolos de "absolutamente descrestantes" en términos de innovación y eficiencia.

Este intercambio de conocimientos y experiencias refuerza el compromiso de Colombia con la modernización de su red de transporte y con la implementación de soluciones que respondan a los desafíos de movilidad del siglo XXI. En definitiva, el Regiotram de Occidente no solo representa una obra de gran envergadura desde el punto de vista de la ingeniería, sino también una apuesta estratégica por un desarrollo urbano más sostenible, coherente y centrado en las necesidades de los ciudadanos.

La integración con el transporte público existente, la reducción significativa de los tiempos de desplazamiento y el cumplimiento riguroso de los plazos y presupuestos son pilares que afianzan la viabilidad del proyecto y auguran un futuro de mayor dinamismo económico y social para la región





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