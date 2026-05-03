Instituto Santa Teresita Celebra 40 Años de Legado Educativo

El Instituto Santa Teresita, una institución emblemática de Floridablanca, Santander, conmemora cuatro décadas de compromiso con la formación integral de la mujer. Desde sus humildes inicios en 1960 hasta su consolidación como uno de los mejores colegios del país, el instituto ha sido un faro de esperanza y un semillero de líderes comprometidas con el servicio y el desarrollo de su comunidad.

El Instituto Santa Teresita , una institución educativa con una rica historia de dedicación al desarrollo de la mujer santandereana, celebra cuatro décadas de existencia. Fundado el 4 de diciembre de 1960 en Floridablanca , Santander, por la Madre María Berenice y las Hermanas Caridad María, Gloria de la Inmaculada y Martha Susana, el instituto nació como una Escuela Hogar, un refugio y baluarte para la formación integral de las jóvenes.

Sus inicios fueron humildes, encontrando apoyo en la generosidad de Monseñor Álvaro Arenas Trillos, la familia Gutiérrez Gómez y las comunidades religiosas locales. La obra fue consagrada con la Eucaristía de inauguración el 9 de diciembre de 1960, y abrió sus puertas el 20 de enero de 1961 bajo la guía de las Hermanas Rafaela Elena de las Nieves y Elena de la Pasión.

A lo largo de los años, el instituto evolucionó, pasando de Politécnico La Anunciación en 1961 a Colegio Cooperativo la Anunciación en 1973, ofreciendo bachillerato diurno y nocturno. Sin embargo, el carisma de las Hermanitas anhelaba su propia identidad, lo que culminó en 1986 con el nombre oficial de Instituto Santa Teresita. La dirección de la Hermana Nancy Beleño Gutiérrez, desde 1996, marcó una nueva etapa de crecimiento y transformación.

Bajo su liderazgo, se construyó el Bloque Nuevo, un complejo arquitectónico que amplió las instalaciones del instituto con salas especializadas, restaurante escolar, teatro y espacios sagrados. La excelencia académica se convirtió en una prioridad, estableciendo convenios con el SENA y culminando con la primera promoción de bachilleres en 2003, un hito ofrecido como tributo a la Madre Fundadora en Medellín.

Hoy, el Instituto Santa Teresita se extiende a través de tres sedes en Floridablanca y Los Santos, consolidando su alcance y su compromiso con la educación de calidad en Santander. La institución, inspirada en el espíritu de la Anunciación y bajo la mirada de su Beata, continúa siendo un faro de esperanza y un semillero de mujeres líderes, comprometidas con el servicio y el desarrollo de su comunidad.

El legado de amor y sabiduría que germinó hace cuatro décadas sigue vivo, iluminando el camino de nuevas generaciones





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