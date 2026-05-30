Insufficient Police Force in Río de Oro for Presidential Elections

The text discusses the concern of the insufficient police force in Río de Oro for the upcoming presidential elections, with only 50 police officers assigned to 48 polling stations. The population fears a violent or armed intervention due to the lack of sufficient force.

En Río de Oro solo tienen 50 policías para 48 mesas, entre zonas urbanas y rurales, para este domingo electoral, aunque todavía hay poblaciones que temen por una jornada violenta o con intervención de grupos armados, tras el poco pie de fuerza que se les fue asignado.

Pelaya, Pailitas, Curumaní y La Jagua de Ibirico, y con mayor grado de vulnerabilidad González y Río de Oro. Si ponemos como ejemplo esta última población mencionada, "Estamos preparados para que todas las mesas de votación se aperturen a la hora indicada y con toda la logística acordada por nuestra parte. Todo lo planeamos bien, pero existe algo de zozobra por lo que hemos vivido estas semanas atrás con el tema de la inseguridad.

Esperemos que los ataques o los hostigamientos no impidan la realización de las elecciones presidenciales". 35 puestos de votación habilitados en la zona urbana y rural, con exactamente 237 mesas, para la vigilancia de 200 policías. En esa jurisdicción hay presencia confirmada del Por eso, la Fiscalía General de la Nación dispuso 157 servidores para investigar y judicializar las conductas que atenten contra los mecanismos de participación ciudadana.

"Los funcionarios adscritos a la Seccional Cesar y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) harán presencia en los principales puestos de votación y mesas de justicia, y en las sedes ubicadas en Bosconia, Chiriguaná, Agustín Codazzi, Aguachica, El Copey, La Paz, El Paso, Pueblo Bello, Curumaní, Pailitas y San Alberto", escribieron en un comunicado. Este grupo está conformado por fiscales, asistentes e investigadores, quienes estarán encargados de recibir y tramitar de manera oportuna las denuncias presentadas por la ciudadanía.

Los investigadores del CTI harán presencia en las cabeceras municipales y en el área metropolitana del Cesar, con el fin de atender de manera oportuna los requerimientos de policía judicial.

"La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier conducta ilícita que pueda afectar el normal desarrollo del proceso electoral. Para ello, se encuentran habilitados los siguientes canales de atención: Página web: www.fiscalia.gov.co (opción "Denuncia fácil"), Línea celular: 122, Líneas gratuitas nacionales: 0 8000 910 413 y 01 8000 919 748 y la línea celular: #623 (URIEL).

También, en el portal web de la Fiscalía se encuentra disponible un micrositio especial con información sobre delitos electorales, rutas de denuncia y canales de atención", informaron





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