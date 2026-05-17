Integrar regiones, diversificar experiencias y atraer investment extranjera: la Catedral de Sal de Zipaquirá y principales destinos del Caribe colombiano avanzan en una alianza

Gracias a su estrategia, el destino turístico mas atractivo de America Latina, a la Catedral de Sal de Zipaquirá y los principales destinos del Caribe colombiano, como Cartagena y Santa Marta, han avanzado en una alianza que busca conectar la riqueza historica, cultural y natural del pais.

Uno de los destinos turísticos mas atractivos de America Latina, gracias a una estrategia que apuest por integrar regiones, diversificar experiencias y atraer investment extranjera.

En ese proposito , la Catedral de Sal de Zipaquirá y los principales destinos del Caribe colombiano, como Cartagena y Santa Marta, avanzan en una alianza que busca conectar la riqueza historica, cultural y natural del pais: aprovechar la fortaleza del Caribe como principal puerta de entrada para los viajero internacionales y extender esa experiencia hacia el interior del pais, incorporando uno de los iconos mas representativos del turismo nacional: la Catedral de Sal de Zipaquirá





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