Bancolombia lidera la transformación con IA y $18 billones en créditos para pymes en el evento 2026, fortaleciendo la productividad y el desarrollo nacional.

La inteligencia artificial se consolidó como el eje transversal de la transformación digital en Colombia durante la quinta edición de Bancolombia Empresas en Movimiento 2026. Este encuentro estratégico se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre y reunió a cientos de líderes empresariales y gerentes en todo el país para discutir las herramientas clave que definen el crecimiento corporativo moderno.

Estrategias de IA y Gestión del Talento

El evento puso en el centro de la discusión la implementación práctica de la inteligencia artificial en tres áreas críticas: la gestión de personas, la optimización de la eficiencia operativa y la expansión agresiva en nuevos mercados. Los asistentes pudieron profundizar en debates especializados sobre el juicio humano frente a la automatización, las nuevas formas de reclutamiento y la gestión del talento humano en un entorno híbrido.

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Además, la agenda técnica cubrió la automatización de procesos administrativos y financieros, la optimización del flujo de caja y estrategias de ventas basadas en el uso responsable y ético de los datos. Estos conocimientos permitieron a las empresas identificar oportunidades comerciales precisas y estructuradas, reduciendo la incertidumbre en la toma de decisiones diarias y aumentando la competitividad en el sector privado.

Experiencias de Liderazgo en la Era Digital

Entre los principales invitados destacó Julian Pistone, una autoridad global reconocida por su trabajo en liderazgo adaptado a la era de la inteligencia artificial. Pistone desafió a los directivos a replantear fundamentalmente el rol de los líderes, sugiriendo que la tecnología exige nuevas habilidades de dirección y empatía para guiar equipos en la transformación digital.

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Por su parte, Carlos Alberto Londoño, CEO de Helados Popsy, compartió su experiencia real sobre la gestión de lo humano en una conversación dinámica moderada por Alejandro Arango, CEO y cofundador de Magneto y Marble Headhunter. Esta sesión práctica ilustró cómo las grandes marcas adaptan su cultura organizacional para mantener la eficiencia sin perder la conexión con sus colaboradores y clientes.

Formación Práctica con IA University

Los participantes tuvieron acceso a laboratorios prácticos desarrollados en colaboración con IA University, donde abordaron la creación de aplicaciones mediante lenguaje natural y la implementación de agentes inteligentes. Estos talleres técnicos demostraron cómo la inteligencia artificial generativa puede aplicarse directamente a las ventas, la productividad interna, la comunicación corporativa y la gestión empresarial eficiente.

La metodología del evento incluyó un autodiagnóstico inicial para identificar desafíos específicos, seguido de la personalización de recorridos y conexiones con expertos. El objetivo final era que cada asistente saliera con un plan de acción concreto, un responsable asignado dentro de su organización y una conexión profesional directa relacionada con su reto empresarial inmediato.

Liquidez de $18 Billones para el Sector

En un paso financiero significativo paralelo al encuentro, Bancolombia anunció la disponibilidad inmediata de más de $18 billones en cupos de crédito para sus aproximadamente 720.000 clientes entre pymes y empresas. Estos recursos financieros están sujetos al análisis de riesgo, políticas de otorgamiento y las condiciones vigentes de la entidad bancaria.

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Esta nueva inyección de capital complementa los más de $36,7 billones que ya habían sido desembolsados con corte a septiembre de 2026, demostrando el compromiso continuo de la entidad con la liquidez del tejido productivo colombiano y la solvencia empresarial.

Soluciones Wompi y Canal Digital

Se destacó la alianza estratégica entre Bancolombia y Wompi, diseñada para facilitar el acceso a soluciones financieras y no financieras de pago. Esta integración ofrece datáfonos con tarifas competitivas y acompañamiento especializado, siempre sujetos a las condiciones específicas de Wompi, mejorando la eficiencia en la recepción de pagos.

Además de la financiación, el evento presentó herramientas para mejorar las ventas mediante medios de pago modernos y plataformas de inteligencia competitiva. Los empresarios también tuvieron acceso a productos para fortalecer su eficiencia financiera y a canales digitales avanzados, como la Sucursal Virtual Negocios y la aplicación Móvil Negocios de Bancolombia.

Al cierre de la jornada, Juan Sebastián Ruiz, vicepresidente comercial de Personas y Pymes de Bancolombia para Bogotá, reiteró que la iniciativa no busca solo transmitir ideas, sino mover decisiones urgentes sobre el talento y los mercados. Buscan contribuir al desarrollo sostenible y al progreso económico mediante soluciones integrales y conocimiento experto.