Intendente Lina Henao y Patrullera Dora Velásquez: Mujeres que lideran operaciones de seguridad en Antioquia y Valle de Aburrá

Conoce las historias de la Intendente Lina María Henao, experta en rescates del Gaula, y la Patrullera Dora Eliana Velásquez del Goes. Ambas enfrentan el crimen organizado en Colombia con valentía.

La violencia armada que marcó la juventud de Lina María Henao Naranjo en su pueblo natal de Nariño, Antioquia, forjó una carrera excepcional en la seguridad nacional. Hoy con 40 años, la Intendente Lina Henao lidera investigaciones críticas como parte del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal ( Gaula) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Su labor se centra en el rescate de secuestrados y la persecución de los responsables de estos crímenes, demostrando un coraje inquebrantable frente al terrorismo.

Rescate de ancianos en El Santuario durante el operativo 2012

La Intendente Lina Henao destaca como una figura clave en la resolución de casos complejos de secuestro en la región antioqueña. Uno de los hitos más satisfactorios de su trayectoria profesional ocurrió en 2012, cuando participó en la liberación de un hombre de 86 años raptado en el municipio de El Santuario, Antioquia. Los victimarios exigían una suma exacta de 1.000 millones de pesos colombianos por la libertad del cautivo, quien estaba bajo custodia durante un periodo de un mes y una semana.

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La estrategia de rescate involucró la cercanía emocional con la familia de la víctima para establecer un plan de acción viable. La esposa del secuestrado, de 82 años, y sus tres hijos, todos comerciantes, pagaron el rescate pero necesitaban la intervención policial para garantizar la seguridad del anciano. Lina Henao permaneció constantemente con la familia durante todo el proceso, durmiendo en su residencia para monitorear la situación y brindar apoyo, mientras el cautivo resistía en una finca desconocida utilizando el rezo del rosario como mecanismo de supervivencia.

El operativo final del Gaula resultó en un enfrentamiento armado que dejó un secuestrador muerto y cuatro captura dos. La investigación posterior reveló que el arquitecto principal de la trama delictiva era un sobrino del anciano liberado. Esta operación ejemplifica la capacidad del Gaula para combinar la inteligencia policial con la intervención táctica directa en entornos de alto riesgo.

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Casos dolorosos y el impacto personal en la fuerza policial

El trabajo de la Intendente Lina Henao trasciende las estadísticas delictivas y toca fibras sensibles debido a su condición de madre. En 2016, participó en la investigación del secuestro de un niño de cuatro años en el municipio de Sabaneta, un caso que resonó profundamente con ella al tener un hijo de la misma edad en ese momento. El menor permaneció retenido durante 10 días en una vivienda de La Estrella, en una circunstancia agravada por la complicidad familiar.

La complejidad de este caso radicó en la dinámica familiar de la víctima. Su padre era un minero y su madre, residente en Medellín, mantenía una relación infiel con un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La mujer conocía la verdad sobre la autoría del crimen pero evitaba asumir su responsabilidad pública frente a la opinión. La captura del funcionario del CTI involvedió la resolución de la crisis, aunque el trauma emocional afectó severamente a la agente encargada del caso.

La creciente presencia femenina en las unidades de élite

Las cifras de la Policía Nacional reflejan un cambio demográfico significativo en las fuerzas de seguridad. Actualmente, 44.237 mujeres portan el uniforme en los 32 departamentos y 1.103 municipios del país. Dentro de esta cifra, figuras como la Patrullera Dora Eliana Velásquez Restrepo representan la nueva generación de agentes en unidades tácticas de alto peligro. Dora, de 26 años y originaria de Andes, Antioquia, ingresó a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en 2019 como patrullera en la comuna de Manrique.

En 2025, Dora Eliana Velásquez graduó del Curso de Operaciones Tácticas Urbanas (Otum) y se incorporó al Grupo de Operaciones Especiales (Goes). Esta unidad es responsable de enfrentar el terrorismo y el crimen organizado en entornos urbanos mediante entrenamientos físicos y de tiro al blanco diarios que comienzan a las 7:00 a. m. El equipo verifica fusiles Galil Ace 5,56 antes de cumplir servicios en las comunas de Medellín.

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Operaciones en La Sierra y el peligro del crimen organizado

Las misiones más críticas para el Goes ocurren en barrios de alta peligrosidad como La Sierra, en el extremo oriental de Medellín. Dora Velásquez describe estas incursiones como operaciones donde la seguridad no está garantizada debido a la respuesta violenta de las bandas. Los miembros de estas organizaciones, que incluyen a la banda del mismo nombre, utilizan rafagazos y explosivos para defender sus territorios contra las autoridades.

A pesar de la rudeza de la especialidad y la escasez de mujeres en estas unidades de élite, Dora Eliana Velásquez continúa en el frente de combate. Su devoción a la Virgen de Guadalupe y su disciplina profesional son factores que le permiten mantener la calma bajo el fuego enemigo. Su trayectoria ilustra la evolución de las fuerzas policiales hacia una composición más diversa y preparada para los desafíos de la seguridad en Antioquia y el Valle de Aburrá.