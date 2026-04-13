Intensa búsqueda en Monserrate: Bomberos buscan a siete personas extraviadas

El Cuerpo de Bomberos continúa la búsqueda exhaustiva de siete personas desaparecidas en el cerro de Monserrate, en Bogotá. Se han desplegado equipos terrestres y aéreos, mientras las autoridades investigan las causas de la desaparición y recuerdan la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad.

El Cuerpo de Bomberos , desplegado tanto por tierra como por aire, continúa la intensa búsqueda de siete personas reportadas como extraviadas en los alrededores del cerro de Monserrate , un emblemático punto turístico de Bogotá . Las labores de rescate se intensificaron desde el 12 de abril, fecha en que se reportó la desaparición de cuatro menores, dos adultos y una persona de edad desconocida.

Las autoridades han activado protocolos de búsqueda exhaustivos, empleando cuadrillas terrestres y drones para peinar la zona, además de patrullajes aéreos por parte de la Policía. La dificultad de la búsqueda se ve agravada por las características del terreno y las condiciones climáticas cambiantes. El cerro de Monserrate, con una altura que supera los tres mil metros, es conocido por sus desafiantes senderos y su popularidad entre turistas y habitantes locales, lo que implica una gran afluencia de personas y, en consecuencia, una constante vigilancia por parte de las autoridades. Las labores de búsqueda, que comenzaron el domingo 13 de abril, se extienden a lo largo de senderos peatonales, funiculares y teleféricos, intentando rastrear cualquier señal o pista que pueda conducir al paradero de los desaparecidos. El capitán a cargo del operativo terrestre, detalló que el objetivo principal es ubicar a las personas extraviadas, y resaltó el trabajo coordinado entre las diferentes entidades involucradas en el rescate. Los bomberos de las estaciones de Chapinero y Centro Histórico, junto con la Policía, están participando activamente en las tareas de búsqueda, abarcando amplias zonas del cerro. Las autoridades aún no han revelado las identidades de las personas extraviadas, lo que alimenta la incertidumbre y la preocupación entre familiares y allegados. Las entidades que vigilan Monserrate han reiterado la importancia de seguir los caminos autorizados y las recomendaciones de seguridad para evitar incidentes, especialmente considerando la complejidad del terreno y las posibles condiciones climáticas adversas. La búsqueda se centra en la verificación de rutas no autorizadas, que podrían haber sido utilizadas por los desaparecidos, y en la exploración de áreas de difícil acceso. La incertidumbre aumenta a medida que transcurren las horas, mientras las autoridades y los equipos de rescate continúan trabajando arduamente para encontrar a las personas extraviadas y brindar respuestas a las familias. El incidente ha generado una fuerte respuesta por parte de las autoridades, quienes han reforzado la vigilancia y los controles de acceso al cerro. La comunidad local y los turistas se mantienen a la expectativa, siguiendo de cerca los avances de la búsqueda y expresando su apoyo a los equipos de rescate. La situación en Monserrate pone de manifiesto la importancia de la prevención y la seguridad en áreas de alta afluencia turística y en entornos naturales desafiantes. Las autoridades han enfatizado la necesidad de acatar las normas y recomendaciones, así como de utilizar los caminos señalizados y seguros para evitar situaciones de riesgo. La investigación continúa para determinar las causas de la desaparición y para recopilar toda la información posible que pueda facilitar la ubicación de las personas extraviadas. El operativo de búsqueda se mantiene activo y se espera que las autoridades proporcionen actualizaciones constantes sobre los avances y las novedades en el caso. El cerro de Monserrate, un lugar de gran valor turístico y religioso, se encuentra ahora en el centro de la atención pública, mientras la esperanza de encontrar a los desaparecidos con vida se mantiene latente





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Monserrate Bomberos Extraviados Búsqueda Rescate Bogotá Desaparición Seguridad Turismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¡No quedó en la impunidad! Capturan a miembros del Clan del Golfo por el homicidio de Fernanda Domicó en DabeibaFernanda era la jefa del cuerpo de bomberos voluntarios de Dabeiba, y líder social trans

Read more »

Incendio en La Carolina, Bogotá: Bomberos controlan conflagración en zona de pinosUn incendio en una zona de pinos en La Carolina, Bogotá, generó pánico y congestión vial. Los bomberos lograron controlar la conflagración, aunque el incidente evidenció la vulnerabilidad de ciertas áreas urbanas. No se reportaron heridos.

Read more »

Justicia por Fernanda Domicó: Policía captura a cuatro implicados en su homicidio en Dabeiba, AntioquiaLa comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dabeiba, fue la primera mujer trans en ocupar este cargo en el país.

Read more »

Bomberos atienden incendio de gran magnitud en Manrique Jardín, MedellínDOLAR

Read more »

Operativo de rescate en Monserrate tras reporte de siete desaparecidosBomberos de Bogotá despliegan un operativo de búsqueda y rescate en el cerro Monserrate, donde siete personas, incluyendo al menos dos menores, fueron reportadas como desaparecidas en una zona de difícil acceso. Las autoridades utilizan drones y tecnología de rastreo en la densa vegetación para ubicar a los desaparecidos, con el último contacto registrado alrededor de las 11:00 a.m.

Read more »

¡Bomberos intensifican la búsqueda! Siete personas extraviadas en el Cerro MonserrateLa búsqueda en Monserrate se realiza con drones y personal en terreno

Read more »