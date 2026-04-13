Intensa búsqueda en Monserrate y protesta en Engativá tras hechos de seguridad en Bogotá

Autoridades buscan a siete personas desaparecidas en el cerro de Monserrate y residentes protestan en Engativá por un violento atraco.

Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla en la madrugada de este lunes en el emblemático cerro de Monserrate , ubicado en el oriente de Bogotá. Siete personas permanecen desaparecidas desde la mañana del domingo, generando una gran preocupación entre las autoridades y la comunidad. Equipos de rescate, incluyendo unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Defensa Civil, grupos especializados de rescate de la Policía Metropolitana, y personal de apoyo, trabajan incansablemente para ubicar a los extraviados. Las labores se han intensificado durante más de 14 horas continuas, desde que se activó el protocolo de búsqueda aproximadamente a las 2:00 de la tarde del domingo. La magnitud del operativo refleja la gravedad de la situación y el compromiso de las autoridades con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

El último contacto conocido con el grupo de personas desaparecidas se registró alrededor de las 11:00 de la mañana del domingo, cuando un familiar logró comunicarse con ellos. Desde entonces, no se ha vuelto a establecer ninguna comunicación. El capitán Rodolfo Barrera, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, explicó que los organismos de socorro están trabajando conjuntamente para encontrar a los extraviados. Se han desplegado recursos significativos, incluyendo el uso de drones y el helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana, para explorar áreas de difícil acceso y ampliar el rango de búsqueda. Las labores se han concentrado principalmente en la zona norte del cerro, donde se presume que el grupo pudo haberse desorientado. A pesar de las difíciles condiciones de visibilidad durante la noche, especialmente en áreas con vegetación densa y senderos no habilitados, los equipos de rescate continúan sus esfuerzos con el apoyo de tecnología y una estrecha coordinación entre las diferentes instituciones involucradas.

Paralelamente a la búsqueda en Monserrate, otro incidente de seguridad ha generado preocupación en la capital. En el barrio Gran Granada, localidad de Engativá, residentes y comerciantes bloquearon la calle 80 con carrera 114 durante más de una hora, en protesta por un violento atraco ocurrido el sábado en un establecimiento comercial. Según las primeras versiones, dos individuos armados irrumpieron en el local y, durante el asalto, uno de ellos disparó a Arturo Ramírez, de 19 años. Los vecinos denunciaron la insuficiente presencia policial en la zona y la tardanza de las patrullas en responder a las emergencias. La Policía Metropolitana de Bogotá está investigando el incidente y analiza diversas hipótesis, incluyendo sicariato, ajuste de cuentas, extorsión o hurto agravado. La comunidad exige mayor seguridad y una respuesta efectiva de las autoridades ante la creciente ola de criminalidad en la ciudad.





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