Intensificación de la violencia en Líbano: Ataques aéreos israelíes y dudas sobre el alto el fuego

La escalada de la violencia en el sur del Líbano, con nuevos ataques aéreos israelíes que dejan víctimas mortales, genera dudas sobre la viabilidad del frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Hezbolá responde a los ataques, y la comunidad internacional expresa preocupación.

Los ataques aéreos perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel han escalado nuevamente en el sur del Líbano , resultando en nuevas víctimas mortales, apenas un día después de una de las jornadas más sangrientas del conflicto. Esta intensificación de la violencia suscita serias interrogantes sobre la estabilidad del precario cese al fuego mediado por Estados Unidos e Irán .

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa, un bombardeo israelí sobre la ciudad de Abbassiyeh causó la muerte de al menos siete personas y dejó a varios heridos, aunque las autoridades temen que el número de fallecidos aumente conforme transcurra el tiempo. Este ataque se suma a una jornada previa en la cual, según el Ministerio de Salud del Líbano, fallecieron 203 personas y más de 1.000 resultaron heridas en bombardeos que afectaron diversas zonas del país, incluyendo la capital, Beirut. La situación humanitaria se agrava a medida que los combates se intensifican, con hospitales desbordados y la población civil sometida a constantes amenazas.\En el ámbito militar, Hezbolá ha confirmado haber lanzado al menos cuatro ataques contra posiciones israelíes en el norte de Israel y el sur del Líbano, argumentando que se trata de una respuesta a las persistentes violaciones del alto el fuego por parte de Israel. El grupo chiíta insiste en que el acuerdo de cese al fuego, alcanzado entre Washington y Teherán, debe incluir también el frente libanés, una interpretación que difiere significativamente de la postura de Estados Unidos. Desde Beirut, la periodista Zeina Khodr destaca que Hezbolá enfrenta una situación compleja, habiendo inicialmente entrado en la guerra como represalia por la muerte del exlíder supremo iraní, Ali Khamenei, y ahora manteniendo su ofensiva en respuesta a los ataques israelíes. La disparidad en la interpretación del alcance del alto el fuego ha exacerbado la crisis diplomática. Estados Unidos ha respaldado la posición de que Líbano no está incluido en el acuerdo, lo que ha socavado la confianza en las negociaciones. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha advertido que, si Irán decide poner en peligro el proceso de cese al fuego a causa de la situación en Líbano, será enteramente su responsabilidad. Paralelamente, autoridades iraníes han manifestado que los bombardeos israelíes obstaculizan cualquier posibilidad de diálogo. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha afirmado que las condiciones para continuar las negociaciones han sido incumplidas, calificando de “irrazonables” los nuevos intentos diplomáticos.\La comunidad internacional ha expresado su profunda preocupación ante la escalada de violencia. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, ha descrito la magnitud de la violencia como “horrible”. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, condenó enérgicamente los ataques masivos, señalando que en cuestión de minutos causaron cientos de muertes. La escalada de violencia amenaza con desestabilizar aún más la región y generar una crisis humanitaria de proporciones aún mayores. Desde el inicio de las hostilidades el 2 de marzo, el Ministerio de Salud libanés estima que el número de víctimas mortales ha alcanzado cifras alarmantes. La situación en el Líbano se ha vuelto extremadamente precaria, con la población civil sufriendo las consecuencias devastadoras de este conflicto. La comunidad internacional, encabezada por organismos como las Naciones Unidas, ha hecho un llamado urgente al cese inmediato de las hostilidades y a la búsqueda de una solución pacífica que garantice la estabilidad y la seguridad en la región. Los esfuerzos diplomáticos deben intensificarse para evitar una escalada aún mayor y prevenir una catástrofe humanitaria





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