Intensifican Controles en Farallones de Cali Contra la Minería Ilegal Tras Denuncias Ciudadanas

Autoridades del Valle del Cauca refuerzan la vigilancia en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali con monitoreo 24 horas y puestos de control para combatir la minería ilegal y proteger el ecosistema y las fuentes hídricas, tras protestas de la comunidad de La Leonera.

Ante el creciente clamor ciudadano y las persistentes protestas protagonizadas por los residentes del corregimiento de La Leonera, quienes han alzado su voz contra las devastadoras actividades de minería ilegal que se perpetran en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, las autoridades del departamento del Valle del Cauca han anunciado una contundente respuesta. Se ha dispuesto el redoblamiento de los controles en esta área sensible, reconociendo la urgencia de salvaguardar uno de los pulmones verdes más importantes de la región.

En este sentido, se implementará un esquema de monitoreo ininterrumpido, operativo las 24 horas del día, contando con el apoyo logístico y humano del personal militar y policial. El objetivo principal de esta medida es erradicar y prevenir la expansión de estas prácticas destructivas que, día tras día, merman la integridad del valioso ecosistema de los Farallones.

El brigadier general Carlos Oviedo, quien ostenta la dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, detalló la estrategia que se pondrá en marcha. 'Se ha emitido un plan de acción, donde la Policía Nacional garantiza la presencia institucional en dos puntos específicos con puestos de control las 24 horas del día, como una labor preventiva. Y también se va a continuar con una labor operativa e investigativa para evitar que haya presencia de mineros y capturar a estructuras que ejerzan la minería ilegal en el Parque Nacional', afirmó, subrayando el doble enfoque en la disuasión y la acción punitiva.

Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca ha confirmado una acción coordinada, que incluye la instalación de un puesto transitorio de la fuerza pública directamente en la zona afectada. Esta unidad tendrá la crucial misión de identificar a los individuos y organizaciones responsables de la contaminación de las fuentes hídricas, las cuales tienen su origen en las alturas del parque natural, un recurso vital para el abastecimiento y la biodiversidad.

La gobernadora del Valle, Dian Francisca Toro, explicó la logística detrás de este despliegue, haciendo hincapié en la necesidad de brindar un soporte adecuado al Ejército. 'El Ejército ha tenido dificultades porque no tiene dónde poder establecerse. Entonces, lo que hoy se definió es que ellos nos digan qué requerimientos tienen para hacer algo transitorio mientras se logra trabajar en un batallón de alta montaña que la Alcaldía tiene contemplado. La idea es que nos digan qué necesitan; hacemos el sitio de transición para que ellos estén permanentemente', detalló, evidenciando un compromiso interinstitucional para asegurar la presencia constante de las fuerzas de seguridad.

Las medidas recién anunciadas tienen como finalidad última poner un freno definitivo a la degradación del ecosistema, un santuario natural de incalculable valor, reconocido por su papel como punto de equilibrio esencial para la rica fauna y flora que habita en la región. Este esfuerzo conjunto entre las diferentes autoridades no es algo nuevo; desde el inicio del presente año 2024, se ha logrado el cierre de 12 minas ilegales dentro de los límites del Parque Farallones, testimonio del trabajo coordinado que se venía desarrollando y que ahora se fortalecerá significativamente





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