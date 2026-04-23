Intenso Debate por el Traslado de 25 Billones de Pesos en el Sistema de Pensiones Colombiano

El Decreto 0415 de 2026 obliga a las AFP a transferir 25 billones de pesos a Colpensiones, generando controversia y rechazo por parte del sector privado. Se discute la legalidad, sostenibilidad y el impacto en los ahorros de los afiliados.

El sistema de pensiones colombiano se encuentra en el centro de un intenso debate tras la emisión del Decreto 0415 de 2026. Esta normativa exige a las Administradoras de Fondos de Pensiones ( AFP ) transferir 25 billones de pesos a Colpensiones , una cifra considerable que ha generado controversia y reacciones encontradas.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, ha intentado minimizar el impacto de la medida, calificándola como “un pelo de un gato” en comparación con el volumen total de recursos que aún manejan los fondos privados. Esta declaración busca contrarrestar las alertas del sector privado, enfatizando que estos fondos corresponden legítimamente a los 119.000 afiliados que optaron por trasladarse al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

Dussán argumenta que la transferencia es un acto de coherencia, ya que, al ser ahora parte de Colpensiones, el dinero de estos afiliados debe seguir el mismo curso para garantizar sus futuras prestaciones. Los recursos, según Dussán, se mantendrán bajo las regulaciones de ahorro existentes y estarán custodiados por la fiduciaria de la Previsora Nacional. Colpensiones defiende la reglamentación como esencial para asegurar la sostenibilidad financiera y la equidad del sistema pensional.

Hasta febrero de 2026, la entidad ha registrado que cerca de 120.000 ciudadanos han utilizado el mecanismo excepcional de Oportunidad de Traslado, de los cuales aproximadamente 25.000 ya reciben sus pensiones directamente de Colpensiones. El problema central, identificado por el Gobierno como un descalce, radica en que el Estado ya está asumiendo el pago de estas pensiones mientras que los ahorros acumulados por los trabajadores permanecen en las cuentas de las AFP.

El decreto establece que los recursos deben ser transferidos a dos grupos prioritarios: aquellos que ya están pensionados a través de Colpensiones y aquellos que, tras ejercer su derecho al traslado, están próximos a jubilarse pero aún están afiliados al Régimen de Prima Media. Para los afiliados activos, el cronograma es riguroso, otorgando a las AFP un plazo de 20 días para transferir la mitad de los fondos y 10 días adicionales para el saldo restante.

En el caso de los pensionados, el traslado total del capital acumulado debe completarse en un plazo de tan solo 15 días. A pesar de los esfuerzos de Dussán por transmitir tranquilidad, Asofondos, la asociación que representa a las AFP, mantiene una postura de rechazo absoluto. Las AFP consideran que la transferencia de estos 25 billones de pesos es una medida perjudicial que contraviene la legislación vigente y vulnera el derecho de propiedad sobre los ahorros de los trabajadores.

Argumentan que su mandato es proteger los ahorros de los afiliados y que el decreto genera una contradicción legal que será impugnada a través de acciones judiciales ya anunciadas. Las AFP sostienen que la medida atenta contra la libre competencia y la confianza en el sistema de pensiones, generando incertidumbre entre los afiliados.

Además, advierten sobre los posibles efectos negativos en la rentabilidad de los fondos y en la capacidad de las AFP para cumplir con sus obligaciones. La controversia se intensifica ante las advertencias de expertos sobre las complejidades técnicas de movilizar una cantidad tan significativa de dinero en plazos tan cortos, especialmente considerando que el 70% de estos recursos está invertido en deuda pública. Esta situación podría generar presiones en el mercado financiero y afectar la estabilidad del sistema.

El debate también se enmarca en un contexto de tensiones políticas, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y sectores de la oposición. Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para fortalecer Colpensiones y garantizar el derecho a una pensión digna, la oposición la critica como una intervención arbitraria que pone en riesgo los ahorros de los colombianos.

La discusión sobre el sistema de pensiones en Colombia es un tema de vital importancia para el futuro del país, ya que afecta directamente la calidad de vida de millones de personas. La búsqueda de un sistema justo, sostenible y equitativo sigue siendo un desafío pendiente, que requiere un diálogo amplio y constructivo entre todos los actores involucrados.

La implementación del Decreto 0415 de 2026 sin duda marcará un punto de inflexión en esta discusión, y sus efectos serán objeto de un seguimiento cercano en los próximos meses. La incertidumbre generada por la medida podría llevar a una mayor desconfianza en el sistema de pensiones y a una disminución en la participación de los afiliados, lo que agravaría aún más los problemas de sostenibilidad a largo plazo





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