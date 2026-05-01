Intento de Asalto a Patrullera y Trágico Fallecimiento del Rey Momo del Carnaval del Suroriente Sacuden a Barranquilla

Una patrullera se enfrentó a un asaltante en el CAI Plaza de la Paz en Barranquilla, mientras que Danilo Andrés Ramírez Barrios, Rey Momo del Carnaval del Suroriente 2024, falleció tras ser atacado a bala días antes. Las autoridades investigan ambos casos.

La tranquilidad habitual del Centro de Atención Inmediata (CAI) Plaza de la Paz en Barranquilla , Atlántico, se vio abruptamente interrumpida la tarde del jueves 30 de abril, cuando una patrullera se vio involucrada en un enfrentamiento durante un intento de asalto mientras cumplía con sus funciones.

De acuerdo con el informe oficial emitido por la Policía Nacional de Colombia, la agente se encontraba desempeñando sus labores en el área del CAI cuando un individuo se le acercó bajo una pretensión aparentemente inofensiva. Sin embargo, la situación escaló rápidamente: el hombre intentó despojar a la patrullera de su arma reglamentaria, amenazándola simultáneamente con un arma blanca y gas pimienta.

El forcejeo se desencadenó de manera inesperada dentro del perímetro de las instalaciones policiales, lo que provocó una respuesta inmediata por parte de la oficial, quien, en el contexto de la tensión y el peligro inminente, recurrió a su arma de servicio. La Policía Nacional comunicó que, actuando en legítima defensa, la patrullera utilizó su arma, resultando en heridas al presunto agresor.

El individuo herido fue trasladado con urgencia a un centro médico, donde permanece bajo supervisión médica y se encuentra detenido en calidad de persona. La Policía Metropolitana de Barranquilla ha activado los protocolos internos correspondientes y ha establecido un equipo interdisciplinario para llevar a cabo una investigación exhaustiva, con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias que rodearon el incidente. Esta investigación busca esclarecer todos los detalles del suceso y garantizar la transparencia del proceso.

Paralelamente a este incidente, la ciudad de Barranquilla lamenta el fallecimiento de Danilo Andrés Ramírez Barrios, un joven de 17 años, ocurrido en las últimas horas en un centro asistencial de la ciudad. Ramírez Barrios, conocido por haber sido coronado como el Rey Momo del Carnaval del Suroriente en el año 2024, había sido víctima de un ataque a bala cinco días antes.

Las autoridades informaron que el 23 de abril, Danilo Andrés Ramírez Barrios se dirigió a una residencia ubicada en la carrera 29 con calle 17 del barrio Rebolo, en Barranquilla, con el propósito de cobrar una suma de dinero. Durante este encuentro, fue atacado a tiros, sufriendo heridas graves que finalmente le costaron la vida. La investigación sobre este homicidio está en curso, y las autoridades están trabajando para identificar y capturar a los responsables del ataque.

La muerte de Ramírez Barrios ha generado consternación en la comunidad, especialmente en el barrio Rebolo y entre los organizadores y participantes del Carnaval del Suroriente, donde el joven era una figura querida y respetada. Su participación en el carnaval había sido un símbolo de alegría y tradición para la comunidad. La combinación de estos dos eventos –el intento de asalto al CAI y el trágico asesinato del Rey Momo– ha generado un clima de preocupación y alerta en Barranquilla.

Las autoridades han reforzado la seguridad en las zonas afectadas y han intensificado los operativos de control para prevenir nuevos incidentes. Se ha enfatizado la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de actividades sospechosas y en la provisión de información que pueda contribuir a la investigación de estos casos. La Policía Metropolitana de Barranquilla ha reiterado su compromiso con la protección de los ciudadanos y con el mantenimiento del orden público.

Asimismo, ha llamado a la calma y a la prudencia, instando a la población a no dejarse llevar por rumores o información no verificada. La investigación sobre ambos casos se está llevando a cabo con rigurosidad y transparencia, y se espera que los responsables sean llevados ante la justicia. La comunidad de Barranquilla espera respuestas y soluciones que permitan recuperar la tranquilidad y la seguridad en la ciudad.

La pérdida de un joven como Danilo Andrés Ramírez Barrios es un recordatorio doloroso de la necesidad de trabajar juntos para construir una sociedad más justa y pacífica





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