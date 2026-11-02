Inter Miami remonta y se posiciona segundo en la MLS tras victoria sobre New England

Lionel Messi definió el 2-1 ante New England Revolution y llevó a Inter Miami al segundo lugar de la Conferencia Este con 59 puntos. Análisis de la remontada.

El Inter Miami logró una victoria crucial este domingo al vencer 2-1 al New England Revolution en el Gillette Stadium. El astro argentino Lionel Messi anotó el gol definitivo a siete minutos del cierre para asegurar la remontada en la penúltima fecha de la temporada regular de la Major League Soccer ( MLS). Este triunfo colocó al conjunto de Florida en la segunda posición de la Conferencia Este.

Remontada histórica con goles clave

El encuentro presentaba un escenario adverso para los locales, ya que New England abría el marcador al minuto 53 mediante Daniel Gazdag. El húngaro aprovechó una combinación por la derecha para firmar su tercer gol de la campaña. Sin embargo, el Inter Miami no se rindió y buscó la igualdad mediante Germán Berterame. El internacional mexicano empató al minuto 69 con una definición hábil ante la salida del portero.

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El brasileño suma diez goles y diez asistencias en la temporada 2026. Su actuación fue fundamental para mantener viva la esperanza del equipo. Messi, con 39 años, siguió siendo el motor ofensivo del plantel. Su influencia en el campo permitió que el Inter Miami recuperara la iniciativa y presionara hasta el final del partido.

Estrategia y decisiones del cuerpo técnico

El director técnico Cristian González sorprendió al excluir al uruguayo Luis Suárez del once inicial. En su lugar, ingresó el joven brasileño Riquelme Fillipi. El técnico explicó en conferencia de prensa que buscaba reafirmar el compromiso de los jugadores con el club. También mencionó que su grupo necesita ganar partidos definidos para demostrar su identidad competitiva.

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La estrategia del cuerpo técnico se basó en recuperar la velocidad en el ataque. A pesar de mantener el orden defensivo, el equipo tuvo dificultades iniciales para encontrar espacios claros frente a Messi. La sustitución de Sergio Reguilón y Matías Galarza desde la banca aportó dinamismo. Estas entradas permitieron al Inter Miami encimar el juego sobre un New England que defendía con disciplina.

Impacto en la clasificación y récords

La victoria garantiza al Inter Miami la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. El equipo acumula 59 puntos en la tabla general. Messi anotó su gol del triunfo con un remate cruzado de zurda. Este tanto elevó su contador personal a veintiséis goles en la temporada. Se perfila como el principal candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP).

En otro desarrollo destacado, el Nashville SC igualó el récord de puntos establecido por el Inter Miami en 2024. Los de Tennessee remontaron para vencer 3-2 al Red Bull New York en el Geodis Park. Hany Mukhtar lideró la celebración al recibir el trofeo del Supporters' Shield. Este reconocimiento acredita al equipo como el mejor de la temporada regular con 74 puntos.

El resultado dejó al Red Bull New York eliminado de los playoffs. Por su parte, el Orlando City aseguró su cupo en el repechaje. La temporada regular de la MLS concluye el 7 de noviembre con el Decision Day. Los aficionados celebraron la victoria con la camiseta número 10 del Inter Miami. El rendimiento del equipo demuestra un crecimiento continuo bajo la dirección de González.