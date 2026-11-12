Interceptación telefónica de Jaime Ramírez Cobo expone uso por Gustavo Petro

La Corte Suprema ordenó suspender escuchas al asesor Jaime Ramírez Cobo tras descubrir que usaba su línea el expresidente Petro durante investigación de corrupción en UNGRD.

El expresidente Gustavo Petro utilizaba la línea telefónica registrada a nombre de su exasesor Jaime Ramírez Cobo, un hecho que obligó a la Corte Suprema a suspender inmediatamente las interceptaciones ordenadas para la investigación de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD). Esta revelación, surgida de declaraciones de la exdirectora de la Dirección de Administración y Presupuesto (Dapre), Angie Rodríguez, ha generado un intenso debate sobre la seguridad informática y la cercanía entre el mando político y figuras vinculadas a escándalos de Estado.

Descubrimiento de la línea telefónica inusual

Angie Rodríguez, en una entrevista concedida a la periodista Angie Rodríguez, confirmó que descubrió que el número celular utilizado por Gustavo Petro no estaba a su nombre, sino registrado a nombre de Ramírez Cobo. Según sus declaraciones, cuando asumió como directora del Dapre, identificó esta anomalía en los registros y lo informó de inmediato al entonces presidente. Petro reaccionó con molestia ante esta información, lo que generó malestar tanto en la Casa de Nariño como en el entorno más cercano del mandatario. La exfuncionaria detalló que esta línea era utilizada frecuentemente por el jefe de Estado, ocultando su identidad bajo la titularidad de un asesor cercano a la primera dama.

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Alerta temprana de René Guarín

La situación ya había sido advertida previamente por René Guarín, exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI). En una entrevista con el periodista Melquisedec Torres, Guarín mostró un chat en el que alertaba a Rodríguez sobre el celular de Petro, calificándolo de "envenenado". Guarín explicó que, al percatarse de que el teléfono estaba a nombre de una persona cercana a Laura Sarabia, sintió una alerta inmediata. El exjefe de inteligencia comunicó directamente al presidente que la línea no era suya, sino de Ramírez Cobo, apuntando a la conexión con Laura Sarabia como el nexo principal. Esta intervención temprana no evitó que la línea continuara en uso y quedara expuesta a las diligencias judiciales.

Orden de suspensión de escuchas

La Corte Suprema, específicamente la Sala de Instrucción dirigida por el magistrado Misael Rodríguez, ordenó la suspensión inmediata de las escuchas telefónicas al detectar que el presidente de la República era el usuario real del dispositivo. Investigadores y magistrados enfrentaron fuertes discusiones internas al filtrarse que las interceptaciones, dirigidas inicialmente a Ramírez Cobo por su presunta labor como enlace de senadores, estaban captando conversaciones del jefe de Estado. La Sala determinó que la línea no podía seguir siendo intervenida, deteniendo así una de las piezas clave para esclarecer la posible responsabilidad de congresistas aforados en el saqueo de recursos. Esta decisión judicial priorizó la inmunidad y la seguridad de la Presidencia sobre la continuidad de la investigación en ese punto específico.

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Implicaciones en el escándalo de la UNGRD

José Ramírez Cobo aparece mencionado en la adjudicación de contratos y la aprobación de más de 700.000 millones de pesos desde el Ministerio de Hacienda. La Fiscalía cuenta con conversaciones donde se le presenta como un facilitador crucial en estas operaciones, a pesar de no tener fuero y no ser investigado directamente por la Corte Suprema. Su papel protagónico lo convirtió en un objetivo clave para robustecer los expedientes contra congresistas vinculados a la UNGRD. La medida de intervenir su línea terminó derivando, de manera inesperada, en la grabación de conversaciones del propio expresidente, levantando preguntas sobre la legitimidad y los motivos del uso de dicha identidad por parte de Petro.

Conexiones políticas y situación actual

Más de tres años después del inicio del escándalo, Ramírez Cobo no ha sido vinculado formalmente a un proceso penal y ha mantenido al margen de las investigaciones directas, siendo buscado por la Fiscalía solo como testigo. Su pareja, Daniela Andrade Valencia, exvicepresidenta de la Fiduprevisora, también aparece vinculada al caso al firmar recursos aprobados por la UNGRD para carrotanques. Andrade visitó al presidente Petro en 2024 para alertar sobre las consecuencias del cambio del modelo de salud del Fondo del Magisterio antes de renunciar. La falta de claridad sobre por qué Petro usaba la línea de un sujeto en investigación por corrupción deja abierta la puerta a especulaciones sobre su función dentro del engranaje político gubernamental y las maniobras jurídicas para facilitar los movimientos contractuales denunciados.