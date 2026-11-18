La SIJIN, Hacienda y la Fiscalía incautaron 200.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando en Puente Aranda por valor de $1.000 millones. Autoridades advierten mayor control antes de fin de año.

Las autoridades colombianas registraron un importante decomiso de mercancía ilegal en el suroriente de la capital. Uniformados de la SIJIN, la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la Nación intervinieron 200 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en una bodega ubicada en el sector de San Andresito de la 38, dentro de la localidad de Puente Aranda. El cargamento, que no contaba con los permisos de importación exigidos por la ley, fue asegurado en un operativo que valoró la mercancía en cerca de $1.000 millones de pesos colombianos.

Detalles del decomiso y valor comercial

El operativo se ejecutó mediante una diligencia de allanamiento y registro ordenada para verificar la procedencia de los productos almacenados. El coronel Jovanni Cepeda, comandante operativo de control y reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que la intervención logró sacar más de 200 mil cajetillas del mercado ilegal. La mercancía se encontraba lista para ser distribuida y comercializada en la ciudad sin haber pagado los impuestos correspondientes, lo que constituye un delito contra la economía nacional.

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Estrategia contra economías ilegales

Las entidades encargadas del control, incluida la Policía Nacional, aseguraron que mantendrán este tipo de intervenciones durante las semanas previas a la época de fin de año. Las autoridades indicaron que esta temporada histórica suele experimentar un aumento en la venta de productos de contrabando que no cumplen con los controles sanitarios y aduaneros requeridos en el país. Este enfoque preventivo busca frenar la entrada de mercancía ilícita en los momentos de mayor consumo del año.

Riesgos para la salud y el Estado

Los organismos de control destacaron que el contrabando de cigarrillos es uno de los renglones ilegales que más recursos le quita al Estado debido a la evasión masiva de impuestos. Además, se advierte que estos productos representan un riesgo significativo para la salud pública, ya que no han pasado por las verificaciones sanitarias obligatorias. La presencia de estas sustancias en el mercado informal golpea directamente al comercio formal y reduce los ingresos fiscales necesarios para servicios públicos.

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Contexto del sector y próximos pasos judiciales

San Andresito de la 38 se ha consolidado como uno de los centros comerciales más grandes de Bogotá, pero también como un punto donde las autoridades han adelantado operativos recurrentes contra el contrabando, el hurto y otras economías ilegales en los últimos años. Por ahora, la mercancía decomisada permanece a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan las actuaciones judiciales. El objetivo es establecer la procedencia de la carga y determinar la responsabilidad penal de quienes participaron en su almacenamiento y distribución en la capital.

Llamado a la ciudadanía formal

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que adquiera productos únicamente en establecimientos formales y registrados. Se insta a los ciudadanos a denunciar ante la línea 123 cualquier venta de mercancía de contrabando que observe. Este fenómeno no solo afecta la salud pública, sino que también daña la economía local al reducir los recursos del Estado por evasión fiscal, un problema que el decomiso de Puente Aranda busca mitigar con acciones contundentes.