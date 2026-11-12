Interés de clubes colombianos en Fabricio Sanguinetti para reforzar línea ofensiva

Fabricio Sanguinetti recibe ofertas de Atlético Nacional, Millonarios y otros clubes tras destacar en el Inter de Bogotá con 13 goles.

El jugador uruguayo Fabricio Sanguinetti se ha posicionado como el delantero centro más cotizado del fútbol colombiano tras una temporada destacada en el Inter de Bogotá. La entrevista publicada por el diario Ovación el jueves 12 de noviembre reveló que varios equipos de primer nivel de la Liga Betplay y la Copa Betplay han manifestado su firme intención de incorporar al talentoso atacante a sus filas para las próximas campañas.

Sanguinetti, quien cumple 26 años de edad, ha demostrado una eficiencia goleadora excepcional vistiendo la camiseta bogotana. El delantero charrúa acumula un impresionante registro de 13 goles en 41 presencias oficiales con el cuadro capitalino, una contribución fundamental que permitió al Inter de Bogotá alcanzar las semifinales de la Copa Betplay y consolidarse en los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-1.

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Mecanismo del mercado de pases de Fabricio Sanguinetti

El diario deportivo uruguayo Ovación detalló que Sanguinetti posee una validez contractual vigente por un año más con el Inter de Bogotá. No obstante, el mercado de transferencias ya ha iniciado un movimiento activo alrededor de su figura debido a su alto rendimiento en la liga local. El club colombiano tiene como objetivo principal facilitar su salida hacia el exterior, preferiblemente fuera de las fronteras nacionales, para maximizar el valor de su cesión.

Entre las propuestas concretas que llegan a las oficinas del Inter de Bogotá destaca una oferta significativa de dos millones de dólares por parte del equipo mexicano Santos Laguna. Esta cifra posiciona al delantero oriental en una categoría económica muy alta, evidenciando que su rendimiento reciente ha trascendido las fronteras de Colombia y ha captado la atención de clubes de ligas vecinas con mayor poder adquisitivo.

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Posturas de clubes rivales y perfiles de Sanguinetti

La demanda de Sanguinetti se intensifica en el contexto de la reestructuración ofensiva de varios gigantes del fútbol colombiano. El interés directo de Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali responde a la necesidad de reemplazar la producción goleadora perdida. Este vacío se hizo crítico tras la lesión de ligamento cruzado de Cristian Arango, conocido como Chicho, en el caso específico del Verde Paisa.

El perfil técnico de Sanguinetti lo hace atractivo para todos los equipos mencionados, ya que no solo es un especialista en definir dentro del área, sino que también posee la capacidad de operar por fuera de la misma. Su juego combina potencia física, habilidades de asociación y una definición precisa, lo que permite al Inter de Bogotá mantener su amenaza ofensiva incluso cuando el rival cierra los espacios centrales.

Impacto en el mercado y próximos pasos de la transferencia

La valoración económica de Sanguinetti, según la plataforma especializada Transfermarkt, se sitúa actualmente en un millón de euros. Sin embargo, las ofertas directas que recibe, como la de la liga mexicana, superan esta estimación, lo que indica que el mercado está reconociendo su valor real por encima de las estadísticas abstractas. Esta dinámica podría impulsar una carrera de ofertas entre los clubes colombianos y las ligas extranjeras.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la participación de ningún club específico en una negociación final, las filtraciones periodísticas son consistentes con la estrategia de los equipos locales por reforzarse antes del cierre de las temporadas. La situación se mantendrá bajo observación estricta mientras el Inter de Bogotá negocia desde una posición de ventaja para garantizar la mejor salida internacional del jugador.

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Trayectoria profesional y superación de Fabricio Sanguinetti

El ascenso profesional de Sanguinetti es una historia de perseverancia que contrasta con su éxito actual. El delantero uruguayo reveló en la entrevista que tuvo que realizar múltiples trabajos informales para subsistir antes de dedicarse totalmente al fútbol. Sus primeros empleos incluyeron trabajar como reponedor en un supermercado, hacer entregas a domicilio en un restaurante y labores en una farmacia tras completar un curso de auxiliar farmacéutico.

La puerta al fútbol profesional se abrió gracias a la amistad con unos compañeros de Maldonado que administraban un lavadero de autos. Con el apoyo de estos amigos, Sanguinetti pudo negociar horarios laborales que le permitieran jugar para Libertad de San Carlos. Este inicio modesto fue el trampolín que lo llevó a pasar por las ligas de Perú y Argentina, regresar a Uruguay y finalmente establecerse en Colombia.

El jugador no oculta sus aspiraciones deportivas y ha mencionado en diversas ocasiones que le gustaría compartir vestuario con compatriotas como Yeison Guzmán o Franco Fagúndez. Aunque aún no hay un acuerdo formal cerrado, la presencia de propuestas concretas confirma que Sanguinetti es el delantero centro prioritario para los clubes que buscan garantizar goles en la temporada siguiente.