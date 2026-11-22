La falta de agenda en la DIAN ha generado un mercado negro donde se pagan hasta $200.000 por citas. La Unidad Investigativa reveló que intermediarios obtienen comisiones de hasta el 20% en Santander para trámites de devolución del IVA.

Intermediarios han transformado el trámite gratuito de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en un negocio lucrativo. Propietarios de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia enfrentan la necesidad de pagar comisiones que alcanzan los $200.000 solo por conseguir una cita. Este pago adicional representa hasta el 20% del dinero que esperan recuperar mediante la devolución del Impuesto sobre las Ventas (IVA). La situación limita el acceso directo de los ciudadanos a sus derechos fiscales, obligándolos a depender de terceros externos.

El mecanismo legal de la devolución del impuesto

La normativa vigente establece que los compradores de vehículos eléctricos o híbridos nuevos tienen derecho a solicitar el reembolso del 5% del IVA pagado. Esta figura legal se enmarca en la Ley 1715 de 2014, diseñada para fomentar la movilidad sostenible en el país. Para que el solicitante reciba este beneficio económico, debe cumplir con un procedimiento riguroso y específico. Uno de los requisitos esenciales es obtener la certificación técnica correspondiente ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Also read ¿Qué ha cambiado de la Ley de Rescate Económico? Nuevos impuestos y medidas que se reversan

El proceso completo debe iniciarse antes de que el vehículo eléctrico cumpla cinco años de antigüedad. Si el automotor costó $100 millones, el IVA generado fue de $5 millones, monto exacto que el comprador puede recuperar. Sin embargo, la barrera principal no es legal, sino logística. La plataforma electrónica de la DIAN presenta graves dificultades de disponibilidad, lo que crea una carrera contrarreloj para los contribuyentes. Quienes no logran agendar su turno de videoatención o presencial en tiempo y forma pierden la oportunidad de acceder a este subsidio del Estado.

Dificultades de acceso y testimonios de afectados

El caso de Óscar, quien adquirió un vehículo híbrido completo hace cuatro años en Bucaramanga, ilustra la gravedad de la falta de agenda. A pesar de insistir durante más de un mes en la plataforma digital, no logró obtener un turno para su cita. Este propietario ya había completado el trámite del certificado de la UPME y tenía organizada toda su documentación junto con su contadora. Los documentos requeridos incluían la copia del Registro Único Tributario (RUT), la certificación bancaria y la declaración juramentada.

Advertisement

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha reportado un incremento en la cantidad de turnos asignados. La entidad asegura que amplió su capacidad de atención específicamente en la ciudad de Bucaramanga. No obstante, los contribuyentes continúan enfrentando dificultades para conseguir una cita en una plataforma que atiende solicitudes de diferentes municipios de Santander. Esta falta de capacidad operativa ha creado un vacío de servicio que ha sido aprovechado por terceros.

El negocio de los tramitadores y comisiones abusivas

La Unidad Investigativa de Vanguardia identificó cerca de siete perfiles en redes sociales y plataformas digitales que promocionan estos servicios de agenciamiento. Los intermediarios ofrecen encargarse del proceso completo, desde la gestión del certificado de la UPME hasta la solicitud de devolución del IVA. El cobro por estos servicios oscila entre el 15% y el 20% del dinero que recibiría el propietario por el beneficio fiscal. En el caso de Óscar, el cálculo de la comisión ascendió a cerca de $5 millones.

Si el reembolso del IVA fue de $5 millones o $6 millones, los intermediarios reciben entre $1,2 millones y $1,5 millones por su servicio. A esta cifra hay que restar el costo de documentos como el certificado de la UPME, que vale hasta $700.000. El costo aproximado para todo el proceso varía, pero si el pago es únicamente por la cita, el valor promedio en el mercado es de $200.000. Los anuncios en plataformas como Instagram y TikTok presentan estas tarifas como una solución definitiva a la falta de agenda.

Garantías insuficientes y riesgo para el contribuyente

Vanguarda contactó directamente a uno de estos perfiles para entender el alcance real de sus promesas. El intermediario explicó que el acompañamiento incluye la preparación del expediente, el diligenciamiento del Formulario 010 y la revisión de los documentos. Además, realizan la solicitud de la cita y el seguimiento de la petición ante la DIAN. El usuario debe firmar los documentos en línea y enviar el correo de radicación desde la dirección registrada en el RUT.

Advertisement

Sin embargo, al preguntar si podían garantizar la asignación de la cita y la devolución del dinero, la respuesta fue negativa. Los tramitadores reconocieron que no pueden asegurar ni la cita ni la devolución. Ambas decisiones dependen exclusivamente de la DIAN. Esta falta de garantía significa que los ciudadanos corren el riesgo de perder el dinero pagado por la comisión, mientras siguen sin poder acceder al trámite gratuito que es su derecho constitucional y legal.