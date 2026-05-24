Internado Judicial de Barinas: internos toman instalaciones y protestan por presuntos maltratos y torturas

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que internos del Internado Judicial de Barinas, en el oeste de Venezuela, tomaron las instalaciones del penal en medio de una protesta por presuntos maltratos, torturas y requisas violentas por parte de las autoridades penitenciarias. Se observan a gran parte de la población reclusa del Internado Judicial de Barinas (Injuba) sobre el techo de las torres, algunos incluso han quemado colchonetas.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este domingo que internos del Internado Judicial de Barinas, en el oeste de Venezuela , tomaron las instalaciones del penal en medio de una protesta por presuntos maltratos , torturas y requisas violentas por parte de las autoridades penitenciarias.

Se observan a gran parte de la población reclusa del Internado Judicial de Barinas (Injuba) sobre el techo de las torres, algunos incluso han quemado colchonetas. La tensión se desató en el Internado Judicial de Barinas, también conocido como Injuba, donde decenas de privados de libertad se subieron a los techos del penal y quemaron colchonetas como señal de protesta.

Según el OVP, los presos exigen la destitución inmediata del nuevo director del recinto, Elvis Macuare Guerrero, a quien acusan de cometer abusos, aplicar aislamientos arbitrarios y ordenar agresiones físicas contra los internos. La ONG indicó que desde la llegada del funcionario, hace aproximadamente una semana, los reclusos denuncian requisas violentas y destrucción de pertenencias dentro de las celdas.

Familiares de los privados de libertad del Internado Judicial de Barinas (Injuba) trataron de impedir el ingreso de un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional, pero no lo pudieron evitar. El Observatorio Venezolano de Prisiones aseguró que la protesta comenzó de forma pacífica, pero que posteriormente custodios y directivos del penal habrían respondido con disparos.

"Hay algunos heridos", afirmó la organización en redes sociales, donde además compartió videos en los que se observan columnas de humo y reclusos con lesiones visibles en brazos y torso. El organismo también alertó sobre la situación de más de 120 internos que, según las denuncias recibidas, permanecerían castigados en celdas de aislamiento.

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias venezolanas y el Ministerio para el Servicio Penitenciario no han emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido en el Internado Judicial de Barinas. El OVP indicó que está documentando las denuncias y remitiendo la información a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos





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